Die US-Erzeugerpreise sind im September deutlich stärker gestiegen als erwartet. Laut den am Donnerstag veröffentlichten Daten des US-Arbeitsministeriums kletterte die jährliche PPI-Inflation auf 6,3 Prozent, erwartet worden waren 5,3 Prozent. Auch die Kernrate überraschte mit fünf Prozent gegenüber einer Prognose von 4,4 Prozent, womit die Erzeugerpreisinflation den höchsten Stand seit November 2022 erreichen.
Die hohen Zahlen sorgten am Krypto-Markt für weitere Verluste: Der Bitcoin-Kurs fiel zeitweise unter 80.000 US-Dollar, konnte sich anschließend aber wieder auf rund 81.100 US-Dollar erholen.
Bitcoin und Altcoins leiden unter hoher Inflation
Ein wesentlicher Grund für die anhaltende Inflation sind die gestiegenen Energiepreise. Der seit Monaten andauernde Iran-Krieg belastet die weltweite Ölversorgung und treibt die Transportkosten. Brent notiert bei rund 105 US-Dollar pro Barrel.
Auch andere Kryptowährungen mussten Verluste hinnehmen: Ethereum fiel auf rund 2.350 US-Dollar, während XRP bei etwa 1,31 US-Dollar und Solana bei 103 US-Dollar notieren. Nach dem ersten Schock konnten sich die Kurse etwas stabilisieren, die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der US-Inflation bleibt allerdings bestehen.
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die amerikanische Notenbank ist nach den neuen Daten leicht gestiegen. Laut CME FedWatch erhöhte sich die Erwartung für einen Zinsschritt Ende Oktober auf 27,1 Prozent. Eine Zinspause gilt damit weiterhin als wahrscheinlicher. Sollten die Verbraucher- und Erzeugerpreise jedoch hoch bleiben, könnte die Federal Reserve ihre Geldpolitik weiter verschärfen.
Hinzu kommen die hohen Zinsen auf amerikanische Staatsanleihen. Zehnjährige Papiere weisen derzeit eine Rendite von 5,064 Prozent auf, zwanzigjährige liegen bei rund 5,44 Prozent. Damit bieten Staatsanleihen vergleichsweise attraktive Erträge bei geringerem Risiko. Für risikoreiche Anlagen wie Bitcoin wird es dadurch schwieriger, neues Kapital anzuziehen.