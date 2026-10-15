Ein überraschender Inflationsanstieg sorgt für Unruhe am Krypto-Markt. Neben Bitcoin geraten auch Altcoins ins Minus.

Bitcoin nach Inflationsschock unter 80.000 US-Dollar: Droht eine Zinserhöhung?

Bitcoin nach Inflationsschock unter 80.000 US-Dollar: Droht eine Zinserhöhung?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… US-Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet auf 6,3 Prozent. â³

Bitcoin fiel zeitweise unter 80.000 US-Dollar, erholte sich jedoch leicht. â³

Zinserhöhung durch die Fed wird wahrscheinlicher, Unsicherheit bleibt.

Hohe Energiepreise und geopolitische Konflikte belasten den Krypto-Markt. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Die US-Erzeugerpreise sind im September deutlich stärker gestiegen als erwartet. Laut den am Donnerstag veröffentlichten Daten des US-Arbeitsministeriums kletterte die jährliche PPI-Inflation auf 6,3 Prozent, erwartet worden waren 5,3 Prozent. Auch die Kernrate überraschte mit fünf Prozent gegenüber einer Prognose von 4,4 Prozent, womit die Erzeugerpreisinflation den höchsten Stand seit November 2022 erreichen.

BREAKING: September PPI Inflation unexpectedly rises to 6.3%, above expectations of 5.3%.



Core PPI Inflation rose to 5.0%, above expectations of 4.4%



PPI inflation is now at its second highest level since November 2022.



The odds of rate hikes are rising sharply on the news. — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 15, 2026

Die hohen Zahlen sorgten am Krypto-Markt für weitere Verluste: Der Bitcoin-Kurs fiel zeitweise unter 80.000 US-Dollar, konnte sich anschließend aber wieder auf rund 81.100 US-Dollar erholen.

Bitcoin und Altcoins leiden unter hoher Inflation

Ein wesentlicher Grund für die anhaltende Inflation sind die gestiegenen Energiepreise. Der seit Monaten andauernde Iran-Krieg belastet die weltweite Ölversorgung und treibt die Transportkosten. Brent notiert bei rund 105 US-Dollar pro Barrel.

Auch andere Kryptowährungen mussten Verluste hinnehmen: Ethereum fiel auf rund 2.350 US-Dollar, während XRP bei etwa 1,31 US-Dollar und Solana bei 103 US-Dollar notieren. Nach dem ersten Schock konnten sich die Kurse etwas stabilisieren, die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der US-Inflation bleibt allerdings bestehen.

Wird die Fed die Zinsen erhöhen? / Quelle: CME Group

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die amerikanische Notenbank ist nach den neuen Daten leicht gestiegen. Laut CME FedWatch erhöhte sich die Erwartung für einen Zinsschritt Ende Oktober auf 27,1 Prozent. Eine Zinspause gilt damit weiterhin als wahrscheinlicher. Sollten die Verbraucher- und Erzeugerpreise jedoch hoch bleiben, könnte die Federal Reserve ihre Geldpolitik weiter verschärfen.

Hinzu kommen die hohen Zinsen auf amerikanische Staatsanleihen. Zehnjährige Papiere weisen derzeit eine Rendite von 5,064 Prozent auf, zwanzigjährige liegen bei rund 5,44 Prozent. Damit bieten Staatsanleihen vergleichsweise attraktive Erträge bei geringerem Risiko. Für risikoreiche Anlagen wie Bitcoin wird es dadurch schwieriger, neues Kapital anzuziehen.