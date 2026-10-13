Binance zieht sich aus dem Mining-Geschäft zurück. Nach mehr als sechs Jahren stellt die Krypto-Börse ihren Mining-Pool ein. Betroffene Miner müssen sich einen neuen Anbieter suchen.

Nach über sechs Jahren

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Binance stellt nach über sechs Jahren ihren Bitcoin-Mining-Pool ein. â³

Betroffene Miner müssen bis zum 10. November auf andere Pools umstellen. â³

Auch Dienste wie Pool Savings und Cloud Mining werden eingestellt. â³

Nutzer haben bis zum 24. November Zeit, ihre Erträge zu sichern.

Binance stellt ihren Mining-Pool nach mehr als sechs Jahren ein. Am 10. November wird der Betrieb vollständig beendet, wie die Krypto-Börse mitteilte. Auch die angeschlossenen Dienste Pool Savings, Cloud Mining und der Transaction Accelerator werden eingestellt. Binance begründet den Schritt mit einer laufenden Überprüfung seines Produktangebots.

Binance to Discontinue Binance Pool and Related Services on November 10, 2026



Binance will discontinue Binance Pool and related services on November 10, 2026, at 07:00, including Binance Pool, Pool Savings, Cloud Mining, Transaction Accelerator, and Pool APIs. At that time,… pic.twitter.com/a0wLCtTHhb — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 13, 2026

Für die angeschlossenen Miner bedeutet das, dass sie ihre Geräte spätestens bis zum 10. November auf einen anderen Mining-Pool umstellen müssen. Danach eingereichte Mining-Beiträge werden weder verarbeitet noch vergütet. Auch neue Erträge aus den übrigen betroffenen Diensten fallen ab diesem Zeitpunkt weg.

Was Binance-Miner beachten müssen

Noch ausstehende Vergütungen und Guthaben sollen nach der Schließung abgerechnet werden, sofern die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind. Nutzer mit Guthaben im Dienst Pool Savings werden aufgefordert, ihre Positionen rechtzeitig aufzulösen.

Wer seine bisherigen Mining-Erträge und Abrechnungen sichern möchte, hat dafür noch bis zum 24. November Zeit. Danach werden auch die entsprechenden Seiten und historischen Daten nicht mehr zugänglich sein.

Binance hatte seinen Mining-Pool im April 2020 zunächst für Bitcoin gestartet und das Angebot später auf weitere Kryptowährungen ausgeweitet. Mit der angekündigten Schließung endet dieser Geschäftsbereich nun vollständig.