Im Schnitt hat Strive rund 90.000 US-Dollar für seine gesamten Bitcoin bezahlt, deutlich mehr als der aktuelle Kurs. Geht die Rechnung auf?

Strive kauft 3.311 Bitcoin: Unternehmen hält jetzt BTC für 2,7 Milliarden Dollar

Strive kauft 3.311 Bitcoin: Unternehmen hält jetzt BTC für 2,7 Milliarden Dollar

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Strive hat 3.311 Bitcoin erworben und hält nun insgesamt 32.773 BTC. â³

Das Unternehmen hat 208 Millionen US-Dollar durch die Ausgabe neuer Aktien eingesammelt. â³

Strive verfolgt ein langfristiges Wachstum seiner Bitcoin-Bestände.

CEO Matt Cole kündigte Änderungen bei den Vorzugsaktien an, um Anleger zu schützen. â³

Das Bitcoin-Treasury-Unternehmen Strive hat weitere 3.311 Bitcoin erworben und erhöht seinen Gesamtbestand damit auf 32.773 BTC mit einem Gegenwert von 2,7 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus hat die Firma durch die Ausgabe neuer Aktien im Rahmen zuvor vereinbarter Kaufrechte 208 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das zusätzliche Kapital könnte nun für den Kauf weiterer Krypto-Bestände eingesetzt werden.

Strive setzt auf das Geschäftsmodell von Strategy

Ähnlich wie der Branchenprimus Strategy verfolgt Strive das Ziel, seine Bitcoin-Bestände langfristig auszubauen. Dafür nutzt das börsennotierte US-Unternehmen unter anderem den Kapitalmarkt, um sich durch die Ausgabe neuer Wertpapiere zusätzliche finanzielle Mittel zu beschaffen. Anleger können so über die Strive-Aktie indirekt an der Entwicklung von Bitcoin teilhaben, ohne die Kryptowährung selbst besitzen zu müssen.

Weitere Optionsscheine im Umfang von 15,3 Millionen US-Dollar sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht eingelöst worden. Die Frist dafür endet allerdings am heutigen Dienstagabend um 23 Uhr deutscher Zeit.

Last week, Strive acquired 3,311 $BTC, increasing total holdings to ₿32,773.



– $208M in warrants exercised; ~15.3M remain, expiring today at 5pm ET.

– SATA’s $100 minimum issuance price is now a binding restriction in governing docs, formalizing the protection.$SATA $ASST pic.twitter.com/YKGWy4eLN8 — Matt Cole (@ColeMacro) October 13, 2026

Darüber hinaus gab CEO Matt Cole eine Änderung bei den Vorzugsaktien mit dem Börsenkürzel SATA bekannt. Demnach hat Strive jetzt einen Mindestausgabepreis von 100 US-Dollar verbindlich in den maßgeblichen Unternehmensdokumenten verankert. Damit soll verhindert werden, dass neue Vorzugsaktien zu einem niedrigeren Preis ausgegeben werden und bestehende Anleger dadurch Nachteile erleiden.

Bitcoin-Käufe bergen auch Risiken für Aktionäre

Allerdings ist das Geschäftsmodell nicht ohne Risiken. Da Strive einen erheblichen Teil seines Vermögens in Bitcoin hält, können größere Kursverluste den Wert der Unternehmensreserven deutlich reduzieren. Zudem hängt die weitere Expansion davon ab, zu welchen Konditionen sich das Unternehmen neues Kapital beschaffen kann.