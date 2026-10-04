Statt tokenisierte Aktien zu kaufen, empfiehlt Bitwise-CIO Matt Hougan den Einstieg in drei ganz bestimmte Kryptowährungen. Das sind seine Favoriten.

Krypto-Experte: Diese 3 Coins profitieren am stärksten vom Tokenisierungs-Boom

Krypto-Experte: Diese 3 Coins profitieren am stärksten vom Tokenisierungs-Boom

Tokenisierte Einzelaktien bringen Investoren nicht den erhofften Reichtum, sondern vielmehr das Eigentum an den dahinterliegenden Krypto-Coins – meint zumindest Matt Hougan, Chief Investment Officer von Bitwise. Eine tokenisierte Tesla-Aktie bleibe im Kern schließlich ein gewöhnliches Wertpapier, dessen Rendite primär vom Unternehmen selbst abhängt. “Wenn Sie als Anleger von der Tokenisierung profitieren wollen, müssen Sie die Infrastruktur besitzen, die dies ermöglicht”, betont der Krypto-Experte.

Als wichtigste Profiteure der Entwicklung aus dem Krypto-Markt nennt Hougan vor allem drei Netzwerke: Ethereum, Solana und Chainlink. Während die beiden Layer-1-Netzwerke das Fundament bilden, nimmt Chainlink als Datenbrücke zur Außenwelt eine besondere Schlüsselrolle ein. Hougan vergleicht eine isolierte Blockchain mit einer Tabellenkalkulation ohne Internetverbindung. Sie könne zwar rechnen, sehe ohne externe Anbindung aber keine Aktienkurse oder Anleihenwerte.

Das unterschätzte Krypto-Investment: Chainlink

Chainlink deckt schon heute geschätzte 70 bis 80 Prozent dieses Marktes ab. Bei einer Bewertung von sechs bis sieben Milliarden US-Dollar erwartet der Bitwise-CIO erhebliches Potenzial für das Netzwerk, welches die weltweite Finanzinfrastruktur der nächsten Jahrzehnte tragen könnte. Dass Anleger den Wert erkennen, zeigen die Zuflüsse der im Dezember 2025 gestarteten Chainlink Spot ETFs, die trotz schwacher Krypto-Marktstimmung keine einzige Woche mit Nettoabflüssen verzeichneten. Dennoch steht der LINK-Kurs mit aktuell 13,95 US-Dollar rund 74 Prozent unter seinem Allzeithoch.

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Die kommende Dekade könnte durch On-Chain-Finanzmärkte zwei fundamentale Verschiebungen für Privatanleger mit sich bringen. Erstens würden Märkte künftig nie wieder pausieren, was Reaktionen auf weltweite Ereignisse rund um die Uhr erlaube – für Krypto-Assets längst Normalität. Zweitens könnten DeFi-Protokolle aber jedem Smartphone-Nutzer ermöglichen, Beleihungen auf das eigene Portfolio vorzunehmen, was bislang meist nur vermögenden Kunden vorbehalten war.

Der Krypto-Profi Hougan nennt diesen Wandel eine “einmalige Aktualisierung des weltweiten Finanzsystems”. Investoren sollten daher gezielt Unternehmen und Protokolle beobachten, welche die neue Infrastruktur vorantreiben.