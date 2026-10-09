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Makro bleibt entscheidend 

Das Q4 wird für Bitcoin zum Stresstest – wie gut stehen die Chancen?

Das vierte Quartal beginnt für Bitcoin mit einigen offenen Fragen. Vor allem Makrodaten und Kapitalflüsse bleiben wichtig.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze

Beitragsbild: picture alliance

 | QCP Capital ist ein international tätiges Handels- und Investmenthaus

Bitcoin ist am Donnerstag wieder auf rund 82.000 US-Dollar gefallen, nachdem der Kurs am vergangenen Freitag noch über 87.000 US-Dollar gestiegen war. Für QCP Capital passt diese Bewegung weiterhin in das erwartete Basisszenario für das vierte Quartal. Die Analysten rechnen mit einer Handelsspanne zwischen 80.000 und 90.000 US-Dollar und sehen den Bereich von 80.000 bis 82.000 US-Dollar als mögliche Kaufzone.

Deutlich schwieriger wird es, wenn die Nachfrage über die ETFs weiter nachlässt. Am Mittwoch flossen netto 487,07 Millionen US-Dollar aus den US-Spot-ETFs ab, nachdem am Vortag noch 118,86 Millionen US-Dollar hineingeflossen waren. QCP würde das Engagement im Bereich von 88.000 bis 90.000 US-Dollar reduzieren, falls die Zuflüsse nicht wieder stärker werden.

Bitcoin bleibt zwischen 80.000 und 90.000 US-Dollar gefangen

Im bullischen Szenario hält QCP einen Anstieg über 100.000 US-Dollar für möglich. Dafür müssten mehrere Faktoren zusammenkommen: anhaltende ETF-Zuflüsse, ein wachsendes Stablecoin-Angebot, eine Zinspause der Federal Reserve, ein schwächerer US-Dollar, niedrigere Realrenditen und Fortschritte beim Clarity Act.

Auf der Unterseite sieht QCP das größte Risiko in einer erneuten Eskalation im Nahen Osten. Steigende Ölpreise könnten den Inflationsdruck erhöhen und die Fed zu weiteren Zinsschritten bewegen. In diesem Fall hält das Unternehmen einen Rückgang unter 68.000 bis 70.000 US-Dollar für möglich. Auch stärkere ETF-Abflüsse oder erzwungene Verkäufe größerer Unternehmensbestände könnten den Kurs zusätzlich belasten.

Eine weitere Zinserhöhung gilt derzeit allerdings als eher unwahrscheinlich / Quelle: CME Group

Kurzfristig liegt eine wichtige Zone bei rund 81.000 US-Dollar. Dort befinden sich laut Glassnode größere Kaufaufträge, die weitere Verluste zunächst abfedern könnten. Für die nächsten Wochen rücken deshalb vor allem die Fed-Sitzung am 28. Oktober sowie die Entwicklung der langfristigen Zinsen in den Blick.

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