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Eine andere Perspektive 

Ist es zu spät, mit Bitcoin reich zu werden?

Viele Menschen glauben, den Bitcoin-Zug längst verpasst zu haben. Der Kurs allein erzählt jedoch nicht die ganze Geschichte.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Bitcoin-Münzen

Beitragsbild: picture alliance

 | Wie viel Potenzial hat Bitcoin noch vor sich?

“Hätte ich mal früher in Bitcoin investiert, dann wäre ich heute reich.” Solche Sätze hört man immer mal wieder. Kein Wunder, schließlich ist Bitcoin innerhalb von nur 17 Jahren von praktisch wertlos auf über 120.000 US-Dollar gestiegen. Für viele wirkt es deshalb so, als sei die große Chance längst vorbei. Dabei sagt der heutige Preis allein wenig darüber aus, wie viel Potenzial in Bitcoin noch steckt.

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