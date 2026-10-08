Der Bitcoin-Kurs hat sich deutlich von seinem bisherigen Bärenmarkttief erholt. Aktuell notiert die Kryptowährung bei rund 85.000 US-Dollar und damit etwa 45 Prozent über dem Tief vom 1. Juli bei knapp unter 58.000 US-Dollar. Zum bisherigen Allzeithoch von rund 126.200 US-Dollar fehlen allerdings weiterhin rund 33 Prozent. Der Vergleich mit früheren Bitcoin-Zyklen zeigt jedoch ein ungewöhnliches Muster – und liefert einen konkreten Zeitraum, in dem die Marke von 100.000 US-Dollar wieder fallen könnte. Doch wie lange wird das dauern?
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