Bitcoin notiert rund 45 Prozent über seinem Bärenmarkttief. Historische Zyklen und aktuelle Marktdaten zeigen, wann 100.000 US-Dollar wieder realistisch werden könnten – und wann ein neues Allzeithoch in Sicht ist.

Bitcoin-Prognose: Wann der BTC-Kurs wieder bei über 100.000 US-Dollar stehen könnte

Bitcoin-Prognose: Wann der BTC-Kurs wieder bei über 100.000 US-Dollar stehen könnte

Der Bitcoin-Kurs hat sich deutlich von seinem bisherigen Bärenmarkttief erholt. Aktuell notiert die Kryptowährung bei rund 85.000 US-Dollar und damit etwa 45 Prozent über dem Tief vom 1. Juli bei knapp unter 58.000 US-Dollar. Zum bisherigen Allzeithoch von rund 126.200 US-Dollar fehlen allerdings weiterhin rund 33 Prozent. Der Vergleich mit früheren Bitcoin-Zyklen zeigt jedoch ein ungewöhnliches Muster – und liefert einen konkreten Zeitraum, in dem die Marke von 100.000 US-Dollar wieder fallen könnte. Doch wie lange wird das dauern?

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