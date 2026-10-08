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Blick auf die Zyklen 

Bitcoin-Prognose: Wann der BTC-Kurs wieder bei über 100.000 US-Dollar stehen könnte

Bitcoin notiert rund 45 Prozent über seinem Bärenmarkttief. Historische Zyklen und aktuelle Marktdaten zeigen, wann 100.000 US-Dollar wieder realistisch werden könnten – und wann ein neues Allzeithoch in Sicht ist.

Dominic Döllel
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Hände mit Fernglas vor einem steigenden Bitcoin-Kurschart, während eine goldene Bitcoin-Münze im Fokus steht.

Beitragsbild: Shutterstock I Fotomontage

 | Bitcoin im Aufwärtstrend – was kann man beobachten?

Der Bitcoin-Kurs hat sich deutlich von seinem bisherigen Bärenmarkttief erholt. Aktuell notiert die Kryptowährung bei rund 85.000 US-Dollar und damit etwa 45 Prozent über dem Tief vom 1. Juli bei knapp unter 58.000 US-Dollar. Zum bisherigen Allzeithoch von rund 126.200 US-Dollar fehlen allerdings weiterhin rund 33 Prozent. Der Vergleich mit früheren Bitcoin-Zyklen zeigt jedoch ein ungewöhnliches Muster – und liefert einen konkreten Zeitraum, in dem die Marke von 100.000 US-Dollar wieder fallen könnte. Doch wie lange wird das dauern?

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