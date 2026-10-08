Securitize will Blockchain-Handel enger mit klassischen Börsen verbinden. Später sollen die Token auch auf weiteren großen Handelsplätzen verfügbar sein.

Tokenisierte US-Aktien kommen auf Solana – zwölf große Namen sind zum Start dabei

Tokenisierte US-Aktien kommen auf Solana – zwölf große Namen sind zum Start dabei

Securitize bringt zwölf große US-Aktien auf die Solana-Blockchain. Zum Start gehören unter anderem Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Netflix, Circle, Strategy und Palantir zum Angebot. Die tokenisierten Aktien sollen eins zu eins durch die jeweiligen Wertpapiere gedeckt sein und die Rechte klassischer Aktionäre erhalten.

Gehandelt werden die Aktien zunächst über die Solana-basierte Plattform von Securitize. Jump Trading stellt dabei die Liquidität bereit, die Abwicklung erfolgt in USDC. Securitize setzt damit bewusst nicht auf synthetische Produkte, die lediglich einen Aktienkurs nachbilden, sondern auf Token, die tatsächliches Eigentum an den zugrunde liegenden Aktien repräsentieren.

Solana bekommt weitere große US-Aktien

Rechtlich handelt es sich dabei nicht um direkt im Aktienregister eingetragene Unternehmensanteile. Die Token verkörpern vielmehr Wertpapieransprüche, die durch die entsprechenden Aktien gedeckt sind. Securitize will damit klassische Aktionärsrechte erhalten, obwohl Handel und Abwicklung über Blockchain-Infrastruktur laufen.

Das Angebot soll später auf weitere Handelsplätze ausgeweitet werden. Geplant sind die digitale Plattform der New York Stock Exchange sowie OKXICE, ein gemeinsames Projekt der NYSE-Mutter Intercontinental Exchange und der Krypto-Börse OKX. Beide Schritte hängen allerdings noch vom Start der jeweiligen Plattformen und den regulatorischen Voraussetzungen ab.

Securitize hat nach eigenen Angaben bislang tokenisierte Vermögenswerte im Wert von rund 4,5 Milliarden US-Dollar herausgegeben. Bekannt ist das Unternehmen unter anderem als Emittent des Blockchain-basierten Geldmarktfonds BUIDL von BlackRock. Auch eigene börsennotierte Aktien im Wert von rund 300 Millionen US-Dollar wurden bereits tokenisiert und sind auf Solana und Avalanche verfügbar.

Für die Verbindung zu den klassischen Wertpapiermärkten übernimmt RQD Teile der Clearing-, Verwahrungs- und Abwicklungsinfrastruktur. Ripple Prime will zudem prüfen, wie institutionelle Anleger die tokenisierten Aktien einsetzen könnten.