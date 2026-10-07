Eigentlich gelten die südkoreanischen Krypto-Trader als besonders XRP-affin. Doch nun verliert der Ripple-Coin offenbar an Beliebtheit.

XRP und Südkorea – das war jahrelang eine äußerst harmonische Beziehung, insbesondere in Hinblick auf das Handelsvolumen. Auch bei der jüngsten Erholungsrallye war der Ripple-Coin noch deutlich vor Bitcoin und dem Stablecoin USDT die meistgehandelte Kryptowährung auf Plattformen wie Upbit und Bithumb. Zuvor hatte der etwa halbjährige Bärenmarkt Kapital aus dem lokalen Krypto-Sektor abgezogen. Doch während der Hype um KI-Aktien weltweit allmählich abflaut, haben die südkoreanischen Trader offenbar ein neues Lieblingsthema, das XRP erfolgreich vom ersten Rang verdrängen könnte: KI-Coins.

Diese Verschiebung wird in einem neuen Bericht von Chainalysis deutlich, der sich mit den Krypto-Aktivitäten in Ostasien zwischen Juli 2025 und Juni 2026 befasst. Er bewertet thematische Kategorien anhand ihres Anteils am Handelsvolumen, ausgedrückt in koreanischen Won. Eine der wichtigsten Erkenntnisse: KI-Coins wurden zur führenden thematischen Kategorie in Südkorea und überholten damit Zahlungstoken wie XRP. Mehrere Kryptowährungen mit KI-Bezug verzeichneten im Berichtszeitraum unter südkoreanischen Anlegern beträchtliche Handelsvolumina, wobei Chainalysis vor allem fünf Namen nennt: Worldcoin, Sahara, Virtual, Bio und Near.

Südkorea als globaler KI-Krypto-Coin-Vorreiter

Insbesondere im direkten Vergleich zu anderen wichtigen Fiatwährungen ist die Intensität der KI-Krypto-Aktivitäten in Südkorea erstaunlich. Im Juni 2026 war der Anteil des KI-Krypto-Handels am koreanischen Won 19,5-mal höher als der des japanischen Yen. So machten KI-Coins nur 0,91 Prozent des auf Yen lautenden Handels aus, während ihr Anteil auf dem koreanischen Markt deutlich höher war.

Die Erklärung der Chainalysis-Experten: “Der südkoreanische Retail-Markt hat Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko und hoher Rendite bevorzugt”. Offenbar war XRP innerhalb der südkoreanischen Krypto-Trader-Szene einfach nicht spannend genug. Im Moment des Schreibens notiert der Ripple-Coin bei 1,43 US-Dollar, rund 5,5 Prozent niedriger als am Vortag.