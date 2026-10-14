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Auszeichnung von COMPUTER BILD und Statista 

BTC-ECHO ist Top Online-Plattform 2027 in der Branche Finanzen und Krypto

BTC-ECHO gehört zu den ausgezeichneten Online-Plattformen Deutschlands. COMPUTER BILD und Statista haben uns im Rahmen ihres Rankings “Top Plattformen Deutschland 2027” prämiert.

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Das Bild zeigt ein Handy mit der BTC-ECHO App und einen Bildschirm mit den Kursseiten von BTC-ECHO, sowie ein Gütesiegel von Computer BILD.

Beitragsbild: BTC-ECHO

 | Wir wurden von COMPUTER BILD ausgezeichnet

Wer sich über Krypto und Finanzen informieren will, kann sich schnell in einem Dschungel aus selbsternannten Experten und Online-Kursen verlieren. Damit das nicht passiert, braucht es qualitative Anlaufstellen. COMPUTER BILD und Statista haben in ihrem Ranking “Top Plattformen Deutschland 2027” insgesamt 500 Online-Plattformen aus verschiedenen Branchen prämiert – darunter dieses Fachmedium. BTC-ECHO wurde von COMPUTER BILD und Statista als Top Online-Plattform 2027 in der Branche Finanzen & Krypto ausgezeichnet.

Für die Untersuchung erstellte Statista zunächst eine Liste mit mehr als 6.000 Online-Plattformen in Deutschland. Anschließend wurden die relevanten Anbieter anhand ihrer Reichweite und weiterer Kriterien für die Bewertung ausgewählt.

Nutzbarkeit, Besucherwachstum und technische Qualität im Fokus

In die Auswertung flossen vier Dimensionen ein. Neben technischen Faktoren wie der mobilen Nutzbarkeit, dem Besucherwachstum und der technischen Qualität berücksichtigte Statista auch die Einschätzungen der Nutzer. Grundlage dafür war eine umfangreiche Online-Befragung mit mehr als 2.000 Teilnehmern. Bewertet wurden unter anderem die Navigation, die Nutzererfahrung und das Vertrauen in die jeweiligen Plattformen.

500 Plattformen erhielten die Auszeichnung. Das Ranking wurde am 8. September 2026 online veröffentlicht.

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