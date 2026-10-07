“Time on Bitcoin: This is where I f*** your brain out”, eröffnet Strike-CEO und Bitcoin-Maximalist Jack Mallers seinen Vortrag über die Zeit bei Bitcoin. Was zunächst nach einem theoretischen Detail klingt, berührt einen der Grundpfeiler des gesamten Netzwerks. Denn ohne eine verlässliche Reihenfolge von Transaktionen könnte Bitcoin nicht eindeutig bestimmen, wem welche Bitcoin tatsächlich gehören. Für Satoshi Nakamoto ist deshalb die Zeit von zentraler Bedeutung. Im Bitcoin Whitepaper taucht der Begriff immerhin 24 Mal auf. Mehr noch: In einigen Kommentaren im Bitcoin Code bezeichnet Satoshi Bitcoin als sogenannte Timechain und nicht als Blockchain.
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