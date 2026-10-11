Bitcoin liegt 2026 im Minus, der S&P 500 rund 14 Prozent im Plus. So bewertet Polymarket das Rennen um das beste Asset des Jahres.

Bitcoin, Gold oder Aktien? Rennen um das beste Asset des Jahres geht in die heiße Phase

Bitcoin, Gold oder Aktien? Rennen um das beste Asset des Jahres geht in die heiße Phase

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Prognosen für 2026: Bitcoin, Gold oder S&P 500 – welche Anlage wird die höchste Rendite erzielen? â³

Aktuelle Wettquoten zeigen einen Führungswechsel zwischen Bitcoin und Gold, während der S&P 500 klar führt. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Bitcoin-Kurs, Gold oder der S&P 50: Welche Anlage wird 2026 die höchste Rendite erzielen? Darüber können Nutzer der Prognoseplattform Polymarket seit Ende letzten Jahres spekulieren. Wetten wie diese sind auch deshalb interessant, weil sie zeigen, welcher Anlage die Marktteilnehmer die besten Chancen einräumen – und wie sich diese Erwartungen im Laufe des Jahres verändern. Im Frühjahr lag Gold noch vorn. Inzwischen hat sich das Bild deutlich gedreht.

Vom Außenseiter zum Favoriten

Im Januar lag Bitcoin mit einer Wettwahrscheinlichkeit von rund 45 Prozent noch vorn. Ab Februar setzte sich jedoch Gold an die Spitze und erreichte Anfang März einen Wert von über 70 Prozent. Der S&P 500 spielte zu diesem Zeitpunkt mit rund 10 Prozent noch kaum eine Rolle.

Im März lag Gold bei über 70 Prozent, seit dem Frühsommer führt der S&P 500. | Quelle: Polymarket

Im Mai wendete sich das Blatt erstmals. Seit Ende des Monats liegt der S&P 500 vorn und hat seinen Vorsprung seither kontinuierlich ausgebaut. Während Gold und Bitcoin zwischenzeitlich deutlich an Wert verloren, erreichte der US-Aktienindex mehrere Rekordhochs und schloss am 6. Oktober erstmals über 7.800 Punkten.

Zuletzt gab es auch zwischen Bitcoin und Gold einen Führungswechsel. Anfang September lag Gold bei den Wettquoten noch vor der Kryptowährung, verlor danach aber deutlich an Boden. Bitcoin zog vorbei und kommt am 8. Oktober auf rund 22 Prozent. Gold liegt nur noch bei 11 Prozent. Klarer Favorit bleibt jedoch der S&P 500 mit 67 Prozent.

Bitcoin müsste bis zum Jahresende auf 100.000 US-Dollar steigen

Ob Bitcoin oder Gold den S&P 500 bis Jahresende noch überholen können, hängt allerdings weniger von den Wettquoten ab, sondern von der tatsächlichen Kursentwicklung. Und hier hat der US-Aktienindex bislang einen deutlichen Vorsprung: Seit Jahresbeginn winkt ein Plus von 14 Prozent, während Bitcoin etwa fünf Prozent und Gold rund vier Prozent verloren haben.

Bitcoin lag im Sommer zeitweise über 30 Prozent unter dem Jahresstart, Gold im Januar über 20 Prozent darüber. | Quelle: Tradingview

Um den S&P 500 noch einzuholen, müsste Bitcoin bei einem unveränderten Indexstand bis Silvester auf rund 100.000 US-Dollar steigen. Das wäre ein Plus von gut 20 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. Gold müsste auf knapp 4.950 US-Dollar je Unze klettern und damit rund 18 Prozent zulegen.

Dass Bitcoin die Marke von 100.000 US-Dollar noch einmal erreicht, halten einige Polymarket-Nutzer zudem durchaus für möglich. Bei einer weiteren Wette liegt die Wahrscheinlichkeit dafür derzeit bei rund 31 Prozent. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied: Dort reicht es, wenn Bitcoin die Marke irgendwann im Jahr erreicht. Um den S&P 500 bei der Jahresrendite zu schlagen, müsste die Kryptowährung das Jahr entsprechend stark beenden.

Fed und die Midterms entscheiden das Rennen

Ob Bitcoin und Gold ihren Rückstand noch aufholen können, dürfte auch von den kommenden politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen in den USA abhängen. Am 27. und 28. Oktober berät die US-Notenbank Fed über den Leitzins. Während Polymarket-Nutzer Ende September noch mehrheitlich mit einer Zinserhöhung rechneten, liegt die entsprechende Wettwahrscheinlichkeit inzwischen bei nur noch 15 Prozent. Für Gold könnte das von Vorteil sein, da niedrigere Zinsen Anlagen ohne laufende Erträge attraktiver machen.

Ende September lag die Quote für eine Zinserhöhung zeitweise bei rund zwei Dritteln. | Quelle: Polymarket

Am 3. November stehen zudem die Zwischenwahlen zum US-Kongress an. Auch ihr Ausgang könnte die Finanzmärkte bewegen. Bis zum Jahresende bleibt damit noch einiges offen – sowohl bei der tatsächlichen Kursentwicklung als auch bei den Wettquoten auf Polymarket.