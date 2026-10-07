Trocknet das Bitcoin-Angebot jetzt aus? Während die Kryptowährung um 84.000 US-Dollar kämpft, ziehen Anleger ihre Coins von den Börsen ab.

Bitcoin-Flucht: 24.000 BTC verlassen Krypto-Börsen an nur einem Tag

Bitcoin-Flucht: 24.000 BTC verlassen Krypto-Börsen an nur einem Tag

Ein deutlicher Rückgang der Bitcoin-Bestände auf zentralisierten Krypto-Börsen signalisiert derzeit eine Beschleunigung der Akkumulationsphase. Nach aktuellen Daten der On-Chain-Analyseplattform Santiment flossen alleine am Montag netto rund 24.073 BTC im Wert von 2,02 Milliarden US-Dollar von den Handelsplätzen ab – der stärkste Tagesabfluss seit sieben Monaten. Dadurch sank der Anteil der auf Börsen gehaltenen Bitcoin auf etwa 6,50 Prozent des gesamten Umlaufangebots.

Santiment hebt hervor: “Anhaltende Abflüsse können signalisieren, dass Investoren BTC in die langfristige Verwahrung verlagern, anstatt sich auf einen Verkauf vorzubereiten”. Zwar würden die Abflüsse allein nichts garantieren, aber ein sinkendes Börsenangebot stärke das bullishe Setup, denn hohe Abflüsse reduzieren das unmittelbar verfügbare Marktangebot.

Bitcoin ETFs als wichtige Unterstützung

Ergänzende Auswertungen von CryptoQuant unterstreichen die nachlassende Verkaufsbereitschaft. Auf Handelsplätzen wie Binance sank der Sieben-Tage-Durchschnitt mittelgroßer Einzahlungen von 4.155 BTC Mitte August auf 2.648 BTC im Oktober. Im selben Zeitraum stieg der Bitcoin-Kurs allerdings von rund 63.000 US-Dollar auf über 84.000 US-Dollar an. Dass Investoren trotz der erreichten Höchststände keine Eile zeigen, ihre BTC-Bestände auf Börsen zu transferieren, deutet auf langfristiges Hodling hin.

Zudem drehte die Stimmung auf der institutionellen Seite ins Positive. Die Bitcoin ETFs verzeichneten nach anfänglichen Nettoabflüssen von knapp 90 Millionen US-Dollar am Montag eine schnelle Erholung. Bereits am gestrigen Dienstag verbuchten die Produkte von iShares, Fidelity und Co. wieder Nettozuflüsse in Höhe von 119 Millionen US-Dollar. Dieses Zusammenspiel aus austrocknenden Börsenreserven und steigender ETF-Nachfrage könnte ein starkes Fundament für den nächsten Bullrun schaffen.