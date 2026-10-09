Netflix macht aus dem FTX-Milliardenbetrug eine Serie über Sam Bankman-Fried und Caroline Ellison. Doch mit der Darstellung der beiden als tragisches Liebespaar ist nicht jeder einverstanden.

Sam Bankman-Fried bei Netflix: Warum die neue FTX-Serie für Kritik sorgt

Sam Bankman-Fried bei Netflix: Warum die neue FTX-Serie für Kritik sorgt

Netflix erweckt den Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX als achtteilige Miniserie erneut zum Leben. “The Altruists” erzählt die Geschichte von Sam Bankman-Fried und Caroline Ellison, deren Beziehung und Aufstieg in der Krypto-Branche in einem Milliardenbetrug endeten. Die Premiere ist für den 19. November geplant – rund vier Jahre nach dem spektakulären Kollaps.

Kritik an romantischer Darstellung des FTX-Skandals

Der Trailer zeigt das Kennenlernen der beiden, ihren luxuriösen Lebensstil auf den Bahamas und den späteren Zusammenbruch ihres Krypto-Imperiums. Netflix inszeniert Bankman-Fried und Ellison als eine Art Bonnie und Clyde der Generation Z.

All in. Every time. Julia Garner and Anthony Boyle star as Caroline Ellison and Sam Bankman-Fried in this limited series about the love scorned prodigies behind the FTX scandal.



The Altruists premieres November 19. pic.twitter.com/YOZILT9P5S — Netflix (@netflix) October 8, 2026

In sozialen Netzwerken stößt diese Darstellung naturgemäß auf Kritik. Viele Nutzer bemängeln die historische Genauigkeit und werfen Netflix vor, einen der größten Betrugsfälle der Krypto-Geschichte in eine Liebesgeschichte zu verwandeln.

8 Milliarden US‑Dollar veruntreut

FTX war im November 2022 kollabiert, nachdem bekannt geworden war, dass rund acht Milliarden US-Dollar an Kundengeldern ohne deren Wissen an Alameda Research weitergeleitet worden waren. Bankman-Fried wurde in sieben Anklagepunkten schuldig gesprochen und zu 25 Jahren Haft verurteilt. Im Insolvenzverfahren konnten rund 7,3 Milliarden US-Dollar zurückgewonnen werden.