Eine seit 2015 unentdeckte Sicherheitslücke bedrohte die XRP-Obergrenze. Was bedeutet das für den XRP-Kurs?

Kritische Sicherheitslücke bei XRP: Das müssen Anleger jetzt wissen

Kritische Sicherheitslücke bei XRP: Das müssen Anleger jetzt wissen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Sicherheitslücke im XRP-Ledger seit 2015 entdeckt und mittlerweile behoben.

XRP-Kurs zeigt leichte Schwankungen und bleibt unter wichtigen Widerständen. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Zum Start in die neue Woche zeigt sich der XRP-Kurs stabil mit einem leichten Anstieg von knapp einem Prozent in den letzten 24 Stunden und notiert aktuell bei etwa 1,41 US-Dollar. Dabei sorgt eine inzwischen behobene Schwachstelle im XRP‑Ledger für Aufsehen, die offenbar seit 2015 unentdeckt geblieben war. Wie die XRP Ledger Foundation jetzt erklärte, hätten Angreifer durch einen Fehler bei der Berechnung von Transaktionen zusätzliche XRP erzeugen und damit die festgelegte Obergrenze von 100 Milliarden Token umgehen können. Sicherheitsforschern zufolge wären mit einer einzigen manipulierten Transaktion theoretisch rund 18 Billionen XRP möglich gewesen.

Um einen solchen Angriff zu verhindern, veröffentlichten die Entwickler bereits Ende September ein Notfallupdate und verzichteten dabei erstmals seit mehr als zehn Jahren bewusst auf das übliche Verfahren zur Aktivierung neuer Netzwerkregeln. Hinweise darauf, dass die Sicherheitslücke tatsächlich ausgenutzt wurde, gibt es laut den Verantwortlichen nicht. Wie reagiert der XRP-Kurs auf die Enthüllungen und welche Kursmarken werden jetzt entscheidend?

XRP in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der XRP-Kurs zwischen 1,4214 und 1,4003 US-Dollar (High/Low der letzten 3 Kerzen). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,4023 US-Dollar und damit leicht unter dem Schlusskurs des Vortags von 1,4103 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt 88,6 Milliarden US-Dollar und liefert Anlegern Kontext zum Wert des Coins im laufenden Jahr.

Der Kurs notiert knapp unter dem EMA-20 (1,4079 US-Dollar) und zeigt kurzfristig eine leicht defensive Struktur. Die jüngste Abfolge deutet auf tendenziell niedrigere Hochs (um 1,4214 US-Dollar) bei annähernd stabilen Tiefs (1,400–1,387 US-Dollar). Unterstützungen liegen bei 1,400 US-Dollar und 1,387 US-Dollar, Widerstände bei EMA-20 (1,4079 US-Dollar) und 1,4214 US-Dollar; die Marktlage bleibt daher neutral bis leicht bärisch.

Der RSI (14) liegt bei ca. 46,0 und befindet sich damit im neutral bis leicht schwachen Bereich. Das Histogramm signalisiert eine Abschwächung des Abwärtsmomentums mit Annäherung an die Nulllinie.

Die Bollinger-Bandbreite beträgt aktuell ca. 0,0396 US-Dollar (oberes Band 1,42194 US-Dollar minus unteres Band 1,38230 US-Dollar), was rund 2,8 % des Preises entspricht. Der Markt befindet sich in einer kurzfristigen Konsolidierungsphase mit moderater Volatilität und normalem Risiko für Anleger.

Kurzfristige XRP-Kursprognose

Die kurzfristige Prognose bleibt neutral bis leicht bärisch, da der Kurs unter dem EMA-20 notiert und das Momentum gedämpft ist. Unterstützungen liegen bei 1,400 US-Dollar und 1,387 US-Dollar, Widerstände bei 1,4079 US-Dollar (EMA-20) und 1,4214 US-Dollar; der Fibonacci-Wert bei 1,46895 US-Dollar signalisiert einen übergeordneten Abwärtstrend. Ein nachhaltiger Ausbruch über 1,4214 US-Dollar und tägliche Schließungen über dem EMA-20 könnten den Weg Richtung 1,47–1,60 US-Dollar öffnen, während ein Bruch unter 1,387 US-Dollar den Druck bis zum Fibonacci-Tief bei 1,3189 US-Dollar verstärken dürfte.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent bleibt eine Seitwärtsbewegung zwischen rund 1,38 und 1,45 US-Dollar das wahrscheinlichste Szenario für XRP. Voraussetzung dafür ist, dass sich der Kurs innerhalb der Bollinger-Bänder bewegt und vorerst unter dem EMA-20 bei 1,41 US-Dollar bleibt. Ein RSI um 45 bis 50 und ein moderates Handelsvolumen ohne klare Trendbestätigung stützen derzeit das Bild einer anhaltenden Konsolidierung. Nach unten bietet das untere Bollinger-Band bei 1,38 US-Dollar Halt, nach oben bremst der kurzfristige Widerstand bei 1,42 US-Dollar. Steigt der Kurs hingegen über 1,47 US-Dollar, wäre das Seitwärtsszenario hinfällig.

Bullisches Szenario

Das bullische Szenario erhält eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent und setzt einen Ausbruch über den ersten Widerstand bei 1,42 US-Dollar voraus. Steigt XRP mit zunehmendem Handelsvolumen über diese Marke, schließt der Kurs täglich über dem EMA-20 und zieht der RSI über 55 an, wäre der Weg zunächst in Richtung der Fibonacci-Marke bei 1,47 US-Dollar frei. Bleibt die Aufwärtsdynamik erhalten, könnte der Kurs im weiteren Verlauf bis in den Bereich zwischen 1,60 und 1,65 US-Dollar steigen. Fällt XRP dagegen unter 1,38 US-Dollar zurück, wäre das bullische Szenario hinfällig.

Bärisches Sezenario

Ebenfalls mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent ist eine stärkere Korrektur genauso wahrscheinlich wie ein Ausbruch nach oben. Kritisch würde es, wenn XRP die Unterstützung bei 1,39 US-Dollar mit steigendem Verkaufsvolumen unterschreitet und der RSI gleichzeitig unter 40 fällt. Schließt der Kurs dann auch unter dem unteren Bollinger-Band, könnte sich der Verkaufsdruck verstärken und den Kurs zunächst in Richtung des Fibonacci-Tiefs bei 1,32 US-Dollar drücken. Bei einer ausgeprägteren Abwärtsbewegung wären sogar Kurse um 1,18 US-Dollar möglich. Ein Anstieg über 1,47 US-Dollar würde das bärische Szenario invalidieren.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.