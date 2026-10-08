Ein Dollar, ein Los: Kraken verlost 1.000 SOL zu Halloween

Bis zum 31. Oktober verlost Kraken 1.000 SOL an einen einzigen Gewinner. Jeder gehandelte Dollar zählt als Los, aber erst nach der Anmeldung. Welche Trades mitzählen, welche nicht und warum die Reihenfolge entscheidet.

Viele Gewinnspiele von Kryptobörsen verteilen ihre Preise auf Dutzende oder Hunderte Gewinner. Kraken geht in diesem Oktober den umgekehrten Weg. Am Ende des Monats erhält ein einziges Konto 1.000 SOL, den nativen Token der Solana-Blockchain, gezogen per Zufall Anfang November. Ausgezahlt wird in SOL, nicht in Euro. Wer mehr Lose hält, erhöht seine Chance; einen Teilgewinn gibt es nicht.

Erst anmelden, dann handeln

Die wichtigste Regel betrifft die Reihenfolge. Kraken zählt ausschließlich Volumen, das nach der Anmeldung zum Gewinnspiel entsteht. Wer seit dem 1. Oktober bereits gehandelt hat, ohne sich anzumelden, hat dafür keine Lose erhalten, und nachträglich lassen sie sich nicht gutschreiben. Die Anmeldung dauert wenige Sekunden und läuft direkt in der App oder über die Aktionsseite zum Halloween-Gewinnspiel. Danach läuft die Zählung automatisch, ein weiterer Schritt ist nicht nötig.

So entstehen die Lose

Jeder gehandelte US-Dollar, oder der Gegenwert in Euro, bringt ein Los. Gezählt werden Käufe über die Funktion Sofortkauf in der Kraken App sowie Spot-Trades in der Kraken Pro App und auf Kraken Pro Web. Lose aus beiden Umgebungen fließen in dieselbe Ziehung. Wer für 1.000 US-Dollar Bitcoin kauft, erhält 1.000 Lose; verkauft er die Position später am Spotmarkt, zählt auch dieses Volumen. Pro Teilnehmer sind maximal eine Million Lose möglich. Der Aktionszeitraum endet am 31. Oktober um 14:59 Uhr deutscher Zeit.

Was nicht zählt

Die Ausnahmeliste lohnt einen genauen Blick. Kein Volumen bringen Tausche von Euro oder Dollar in Stablecoins sowie zwischen zwei Stablecoins. Damit ist ausgeschlossen, dass sich Lose durch das bloße Hin- und Herschieben von USDC und USDT ansammeln. Ebenfalls außen vor bleiben Aktien, die tokenisierten xStocks und Bündel, dazu sämtliche Derivate und Margin-Trades. Übrig bleibt der klassische Krypto-Spothandel, etwa Euro gegen Bitcoin oder Bitcoin gegen Ether.

Ganz ohne Handel geht es ebenfalls. Die Teilnahmebedingungen sehen einen Weg vor, über ein Formular einmalig eine feste Zahl an Losen zu erhalten, ohne Einzahlung und ohne Trade. Jedes dieser Lose hat dieselbe Gewinnchance wie ein erhandeltes. Darauf bezieht sich der Hinweis “Kein Kauf erforderlich” in den Bedingungen.

Reguliert in Irland

Teilnehmen können verifizierte Kunden in den meisten Märkten, in denen Kraken aktiv ist; einzelne Länder und US-Bundesstaaten sind ausgenommen. Für Kunden im Europäischen Wirtschaftsraum ist die Payward Europe Solutions Limited der Vertragspartner, die als Kraken firmiert und von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt wird. Im Juni 2025 erhielt Kraken von der irischen Zentralbank als erste große globale Handelsplattform die Zulassung unter der EU-Verordnung MiCA. Mit ihr darf die Börse ihre Dienste in allen 30 EWR-Staaten anbieten, ohne nationale Einzelregistrierungen.

Handeln wie gewohnt

Ein Gewinnspiel, das Lose nach Volumen vergibt, setzt einen Anreiz, mehr zu handeln. Kraken selbst rät in der Ankündigung dazu, sich anzumelden und dann so zu handeln wie gewohnt. Der Rat ist ernst gemeint: Jeder Trade kostet Gebühren oder Spread, und jede offene Position trägt Kursrisiko. Wer seine für Oktober ohnehin geplanten Käufe über ein angemeldetes Konto abwickelt, nimmt die Lose als Nebeneffekt mit.

Alle Bedingungen, die zulässigen Assets und der Anmeldeknopf stehen auf der Seite zum Halloween-Gewinnspiel. Die Verlosung schließt an Halloween, danach ist der Topf zu.

Jetzt anmelden und danach mit jedem Trade Lose sammeln:

Disclaimer: Kein Kauf erforderlich. Ungültig, wo gesetzlich untersagt. Ausgenommen sind Trades von Fiat zu Stablecoin und von Stablecoin zu Stablecoin. Ausgenommen sind Trades von Aktien, xStocks und Bündeln. Weiterhin ausgenommen sind Trades von Derivaten sowie Margin-Trades. Die Verfügbarkeit von Produkten und Dienstleistungen variiert je nach Region. Hier findest du die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Keine Anlageberatung. Der Handel mit Krypto ist mit Verlustrisiken verbunden. Payward Europe Solutions Limited, tätig als Kraken, wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Weitere Informationen findet ihr auch im Brandhub von Kraken.

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