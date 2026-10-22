Bitcoin bewegt sich seit Wochen kaum vom Fleck. Warum die kommenden Tage für Anleger besonders spannend werden könnten und welche Entwicklungen jetzt wichtig sind.

Wie lange bleibt Bitcoin noch so ruhig? Was Anleger jetzt im Blick behalten sollten

Wie lange bleibt Bitcoin noch so ruhig? Was Anleger jetzt im Blick behalten sollten

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin zeigt derzeit eine der niedrigsten Volatilitäten des Jahres 2026 mit einer Schwankungsbreite von nur 1,2 Prozent. â³

Analysten erwarten eine bevorstehende Marktbewegung, beeinflusst durch die Entscheidungen der US-Notenbank und die bevorstehenden Kongresswahlen. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Laut einer aktuellen Analyse des Research-Unternehmens K33 ist die Volatilität von Bitcoin auf einen der niedrigsten Werte des Jahres 2026 gefallen. Die Schwankungsbreite über einen Zeitraum von 28 Tagen liegt demnach bei nur noch 1,2 Prozent. Analysten rechnen allerdings damit, dass sich die ruhige Marktphase schon bald ändern könnte.

BTC stays rangebound as spot and derivatives activity remain passive. Bitcoin has now spent 28 days trading within the range of its September 21 candle, pushing 28-day volatility toward its mid-August lows.https://t.co/WUDRQzTiWg — K33 Research (@K33Research) October 20, 2026

In der vergangenen Woche schwankte Bitcoin lediglich zwischen 80.000 und 84.000 US-Dollar. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen am Spotmarkt lag bei 2,5 Milliarden US-Dollar und damit ein Prozent unter dem Wert der Vorwoche. Seit dem 21. September bewegt sich die Kryptowährung in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. “Auf solche Kompressionen folgen typischerweise Expansionen, und wir erwarten, dass die BTC-Volatilität in Kürze wieder anziehen wird”, erklärte Vetle Lunde, Researchchef bei K33.

Bitcoin vor neuer Bewegung: Fed und US-Wahlen rücken näher

Für neue Kursbewegungen könnten gleich zwei Termine sorgen: Am 28. Oktober entscheidet die US-Notenbank Federal Reserve über den weiteren Zinskurs, am 3. November finden die Zwischenwahlen zum US-Kongress statt. Laut CME Group rechnen die Märkte derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 85,10 Prozent damit, dass die Fed ihre Leitzinsen unverändert lässt. Eine überraschende Entscheidung könnte deshalb stärkere Reaktionen bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen auslösen.

Wird die Fed die Zinsen anheben? / Quelle: CME Group

Trotz der geringen Kursschwankungen verzeichneten die US-amerikanischen Bitcoin ETFs zuletzt hohe Zuflüsse. Allein am 19. Oktober flossen dem iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock umgerechnet 8.128 Bitcoin zu. Das war der größte Tageszufluss gemessen in BTC seit April 2025. Über sämtliche US-Spot-ETFs hinweg betrugen die Nettozuflüsse 6.436 BTC, da andere Fonds insgesamt Abflüsse von 1.692 BTC verzeichneten.

Auch die Verbindung zwischen Bitcoin und dem US-Technologiesektor hat sich zuletzt wieder verstärkt. Nachdem die Korrelation mit dem Nasdaq im August und September zurückgegangen war, entwickelten sich beide Märkte in den vergangenen zwei Wochen nahezu gleich. Bei den jüngsten Kursverlusten am Aktienmarkt hielt sich der Bitcoin-Kurs allerdings vergleichsweise stabil. Die Kryptowährung verlor rund zwei Prozent, obwohl der Nasdaq seine schwächste Woche seit Anfang April 2025 verzeichnete.