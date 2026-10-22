App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
2,53 T
Hyperliquid-Kurs70,16 -2.69%
Bitcoin-Kurs73.482,42 -0.31%
Ethereum-Kurs2.164,50 -0.51%
XRP-Kurs1,19 0.33%
BNB-Kurs657,24 -0.79%
Hyperliquid-Kurs70,16 -2.69%
Solana-Kurs93,15 -1.35%
TRON-Kurs0,294275 -0.11%
Dogecoin-Kurs0,070962 -2.33%
Cardano-Kurs0,194023 -2.51%
Zcash-Kurs1.128,77 0.50%
Chainlink-Kurs10,84 -1.25%
Pi Network-Kurs0,070084 -1.29%
Neue Analyse 

Wie lange bleibt Bitcoin noch so ruhig? Was Anleger jetzt im Blick behalten sollten

Bitcoin bewegt sich seit Wochen kaum vom Fleck. Warum die kommenden Tage für Anleger besonders spannend werden könnten und welche Entwicklungen jetzt wichtig sind.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt Kevin Warsh

Beitragsbild: picture alliance

 | Die Volatilität von Bitcoin hat stark abgenommen

Laut einer aktuellen Analyse des Research-Unternehmens K33 ist die Volatilität von Bitcoin auf einen der niedrigsten Werte des Jahres 2026 gefallen. Die Schwankungsbreite über einen Zeitraum von 28 Tagen liegt demnach bei nur noch 1,2 Prozent. Analysten rechnen allerdings damit, dass sich die ruhige Marktphase schon bald ändern könnte.

In der vergangenen Woche schwankte Bitcoin lediglich zwischen 80.000 und 84.000 US-Dollar. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen am Spotmarkt lag bei 2,5 Milliarden US-Dollar und damit ein Prozent unter dem Wert der Vorwoche. Seit dem 21. September bewegt sich die Kryptowährung in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. “Auf solche Kompressionen folgen typischerweise Expansionen, und wir erwarten, dass die BTC-Volatilität in Kürze wieder anziehen wird”, erklärte Vetle Lunde, Researchchef bei K33.

Bitcoin vor neuer Bewegung: Fed und US-Wahlen rücken näher

Für neue Kursbewegungen könnten gleich zwei Termine sorgen: Am 28. Oktober entscheidet die US-Notenbank Federal Reserve über den weiteren Zinskurs, am 3. November finden die Zwischenwahlen zum US-Kongress statt. Laut CME Group rechnen die Märkte derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 85,10 Prozent damit, dass die Fed ihre Leitzinsen unverändert lässt. Eine überraschende Entscheidung könnte deshalb stärkere Reaktionen bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen auslösen.

Wird die Fed die Zinsen anheben? / Quelle: CME Group

Trotz der geringen Kursschwankungen verzeichneten die US-amerikanischen Bitcoin ETFs zuletzt hohe Zuflüsse. Allein am 19. Oktober flossen dem iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock umgerechnet 8.128 Bitcoin zu. Das war der größte Tageszufluss gemessen in BTC seit April 2025. Über sämtliche US-Spot-ETFs hinweg betrugen die Nettozuflüsse 6.436 BTC, da andere Fonds insgesamt Abflüsse von 1.692 BTC verzeichneten.

Auch die Verbindung zwischen Bitcoin und dem US-Technologiesektor hat sich zuletzt wieder verstärkt. Nachdem die Korrelation mit dem Nasdaq im August und September zurückgegangen war, entwickelten sich beide Märkte in den vergangenen zwei Wochen nahezu gleich. Bei den jüngsten Kursverlusten am Aktienmarkt hielt sich der Bitcoin-Kurs allerdings vergleichsweise stabil. Die Kryptowährung verlor rund zwei Prozent, obwohl der Nasdaq seine schwächste Woche seit Anfang April 2025 verzeichnete.

BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Das Bild zeigt Fabian Dori
Fabian Dori im Gespräch Warum Banken bei Bitcoin umdenken müssen – Investmentchef gibt Einblicke
Eine Solana-Münte vor grünem Hintergrund
Netzwerkaktivität zieht anSolana überrascht mit starken Onchain-Daten: Was steckt dahinter?
Eine Bitcoin-Münze vor rotem Hintergrund
Bitcoin aktuellBitcoin-Kurs sendet Warnsignale – geht es wieder abwärts?
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Monero
575,62
11.91%
Pearl
2,10
7.75%
Venice Token
24,55
6.93%
XDC Network
0,030985
5.14%
Lighter
3,23
4.80%
MemeCore
0,708324
4.72%
Mantle
0,494157
3.35%
World Liberty Financial
0,049994
2.54%
Kaspa
0,034184
1.92%
Dash
45,42
1.69%
Bitway
1,54
-16.08%
LayerZero
1,68
-7.75%
Worldcoin
0,487005
-6.17%
Injective
7,38
-5.92%
Rain
0,007909
-5.49%
Aptos
0,696504
-5.48%
Pyth Network
0,067451
-5.00%
Uniswap
6,32
-4.93%
Arbitrum
0,161065
-4.37%
Internet Computer
2,49
-4.13%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren