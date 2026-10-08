Der Markt für tokenisierte Sachwerte hat sich binnen eines Jahres fast verdoppelt. Was fehlt, ist eine komfortable Brücke vom Emittenten zum Privatanleger. Das ändert sich jetzt.

Anfang September 2026 verzeichnete der Datendienst rwa.xyz tokenisierte Sachwerte (RWA) im Wert von 38,76 Milliarden US-Dollar auf öffentlichen Blockchains, Stablecoins nicht mitgerechnet. Ein Jahr zuvor waren es rund 20,6 Milliarden.

Die Zahlen belegen die deutlich steigende Nachfrage nach Real-World Assets, doch es gibt ein strukturelles Problem. Ein Großteil der Aktivität entfällt auf die Emission selbst, gehandelt wird vergleichsweise wenig. Und wer als Privatanleger in Deutschland einen tokenisierten Wert zeichnen will, landet meist auf einer Spezialplattform mit eigenem Onboarding und eigener Wallet, getrennt vom Depot beim Neobroker und vom Bitcoin-Bestand an der Kryptobörse. Jeder Anbieter verlangt seine eigene Identitätsprüfung, ein gemeinsames Portfolio gibt es nirgends.

Diese Lücke schließt mygate. Die Mondo Gate AG aus Hamburg hat dafür ein Angebot für und für gestartet.

Für Emittenten: der Vertriebskanal, der bisher fehlte

Tokenisierung senkt die Kosten einer Emission deutlich und erlaubt Stückelungen, mit denen sich Anlegergruppen erreichen lassen, für die ein klassischer Fonds nie infrage kam. Bisher musste ein Emittent dafür allerdings die gesamte Kette selbst organisieren, von der Zeichnungsstrecke über die Verwahrung bis zur Ausschüttung.

Die “Issuer Spaces” von mygate bündeln das. Jeder Emittent erhält einen eigenen Bereich in der App, in dem Anleger seine Produkte entdecken und direkt zeichnen können. Bestehende Online-Zeichnungsstrecken lassen sich per API anbinden, das Settlement erfolgt unmittelbar in das Wallet des Käufers. Verwahrt werden die Token bei einer BaFin-lizenzierten Verwahrstelle in Deutschland. Laufende Erträge aus den Sachwerten können automatisch dem Verrechnungskonto der Anleger gutgeschrieben werden, ohne dass der Emittent eine eigene Zahlungsinfrastruktur betreiben muss.

Mondo Gate richtet sich damit an Branchen von Solar und Immobilien über Infrastruktur und Forst bis zu Kunst und Private Equity. Ein Pilotprogramm für die ersten 30 Emittenten läuft bereits, einzelne Plätze sind noch frei.

Für Anleger: alles in einem Depot

Auf der Nutzerseite übersetzt sich das in eine App, die mehrere bisher getrennte Welten zusammenzieht. Gehandelt werden über 75 Kryptowerte ohne Transaktionsgebühr; die Roundtrip-Kosten aus Kauf und sofortigem Verkauf liegen laut Anbieter bei 2,2 Prozent und sind vorab im angezeigten Kurs enthalten. Aktien, ETFs und Fonds kosten pauschal 1,99 Euro pro Order. Rohstoffe, tokenisierte Aktien und tokenisierte Sachwerte wie Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Unternehmensanleihen sind für das vierte Quartal 2026 angekündigt.

Dazu kommt ein Guthabenkonto mit deutscher IBAN, ohne Schufa-Eintrag und ohne monatliche Kontoführungsgebühr, samt physischer Mastercard. Erträge aus Krypto- oder Wertpapierpositionen lassen sich mit einem Klick auf das Konto übertragen und direkt an der Kasse ausgeben.

Was ein tokenisiertes Wertpapier konkret sein kann

Wie ein Produkt auf dieser Infrastruktur aussieht, zeigt der Blockchain Absolute Return von Tradevest, Kürzel BART.

Tradevest bietet ihn als eSecurity an, also als elektronisches Wertpapier, das den hauseigenen DeFi Yield Token (TVDY) eins zu eins abbildet. Der TVDY ist ein ERC-20-Token auf Arbitrum One, Ausgabe und Rücknahme erfolgen aktuell in Euro und demnächst auch in USDC. Das Referenzportfolio besteht überwiegend aus Stablecoins und erwirtschaftet Erträge über DeFi-Protokolle, etwa durch Lending, Staking, Liquidity Farming und Funding-Rate-Strategien. Die Zeichnung erfolgt einfach und smart direkt in der myGate App.

Die Konditionen sind transparent einzusehen: 1,90 Prozent Managementgebühr, 20 Prozent Performancegebühr, Rückgabe mit fünf Tagen Vorlauf, keine feste Laufzeit. Die Verwahrung liegt bei den lizenzierten Verwahrstellen von Tradevest. Das Produkt ist aktiv gemanagt und trägt die Risiken der zugrunde liegenden Protokolle, von Smart-Contract-Fehlern bis zum Verlust der Stablecoin-Bindung. Eine Einlagensicherung gibt es nicht, der Wert kann fallen.

Der regulatorische Unterbau

Mondo Gate ist selbst keine Bank und sagt das auf der eigenen Website auch so. Die regulierten Leistungen kommen von Partnern. Das Konto mit deutscher IBAN stellt die PayCenter GmbH aus Freising als BaFin-lizenziertes E-Geld-Institut, Mondo Gate tritt als deren E-Geld-Agent auf. Kryptoverwahrung, Wertpapierabwicklung und Registerführung laufen über die Münchner Tradevest-Gruppe, für die Mondo Gate als Auslagerungsunternehmen arbeitet.

Tradevest bringt dafür ein ungewöhnlich vollständiges Lizenzpaket mit. Die Tradevest Digital Assets GmbH hält die BaFin-Erlaubnis für das Kryptoverwahrgeschäft und war Anfang 2025 erst das zweite Unternehmen in Deutschland, das die Erlaubnis zur Kryptowertpapierregisterführung erhielt. Die Tradevest Markets AG ist als Wertpapierinstitut nach dem WpIG zugelassen. Für neue mygate-Kunden liegen die Kryptowerte bei Tradevest Digital Assets.

Die gemeinsame Plattform für RWA

Für Emittenten ist mygate ein Vertriebskanal mit angeschlossener Verwahrung und Auszahlung, für Anleger eine App, in der tokenisierte Sachwerte neben Bitcoin und ETFs im selben Depot liegen. Der RWA-Markt bietet noch viel Potenzial. Dass Emittent, Verwahrer, Konto und Anleger-App erstmals auf einer durchgehend regulierten deutschen Infrastruktur zusammenlaufen, ist der nächste wichtige Schritt.

Für Anleger:

Für Emittenten: myGate Mehrwerte entdecken

Disclaimer: Kryptowerte, Wertpapiere und tokenisierte Vermögenswerte unterliegen Marktschwankungen und können zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Kryptowerte unterliegen keiner gesetzlichen Einlagensicherung. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Mondo Gate AG ist keine Bank; regulierte Leistungen werden durch Partner erbracht. Dieser Beitrag stellt keine Anlageberatung dar.

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