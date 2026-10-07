“Nicht mehr als 5 Prozent von Ethereum”: Tom Lee verkündet Kaufstopp

Fast 6 Millionen Ether liegen bereits in der Bilanz von Bitmine. Warum Tom Lee auf der Token2049 nun eine feste Ethereum-Grenze für die Zukunft zieht.

Die Krypto-Treasury-Firma Bitmine Immersion Technologies deckelt ihren Ethereum-Bestand auf maximal fünf Prozent der gesamten Umlaufmenge, wie Chairman Tom Lee auf der Token2049 in Singapur bekannt gab. Aktuell nähert sich sein Unternehmen dieser Schwelle rasch an und hält nach einer Serie umfangreicher Käufe rund sechs Millionen Ether, was einem Anteil von etwa 4,9 Prozent entspricht.

Für das Erreichen der angestrebten Zielmarke fehlen Bitmine entsprechend nur noch rund 100.000 ETH. Lee betonte, dass es sich um eine feste Obergrenze handelt und das Unternehmen definitiv keine weiteren Ethereum-Bestände mehr über diesen Wert hinaus aufbauen wird. Unmittelbar nach der Ankündigung korrigierte der ETH-Kurs leicht und notiert nun bei 2.570 US-Dollar, ein Minus von 4,95 Prozent gegenüber dem Vortag.

Ethereum-Käufe im Bärenmarkt beendet

Der Ethereum-Permabulle begründete den überraschenden Schritt mit dem erfolgreichen Abschluss der bisherigen Treasury-Strategie. Den Großteil der ETH-Bestände habe Bitmine während der vergangenen Schwächephase am Markt aufgebaut, wodurch der Durchschnittspreis niedrig gehalten werden konnte. Mit dem Erreichen der ursprünglichen Zielmarke entfalle für das Unternehmen aber die Notwendigkeit, weiteres Kapital an den Finanzmärkten aufzunehmen, um zusätzliche Krypto-Käufe zu finanzieren.

Durch die Änderung soll Druck von der Aktie genommen und Anlegern eine bessere Performance im Falle eines Marktanstiegs garantiert werden. Um den Ethereum-Anteil auch durch laufende Staking-Einnahmen künftig nicht über die Fünf-Prozent-Marke steigen zu lassen, zieht Bitmine den schrittweisen Verkauf von ETH-Erträgen in Erwägung. Im Moment des Schreibens notiert die BMNR-Aktie bei 24,9 US-Dollar, fast 60 Prozent unter ihrem Vorjahresniveau.