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Wahlkampf wird zum Faktor 

Bitcoin vor unruhigen Wochen – jetzt rücken die Midterms näher

Die US-Midterms im November 2026 rücken näher. Historische Daten zeigen, wie Bitcoin in solchen Wahljahren reagiert und warum die Märkte nervös werden.

Louis Blümlein
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Das Bild zeigt Donald Trump

Beitragsbild: picture alliance

 | Donald Trump hofft auf gute Ergebnisse bei den Midterms

Am 3. November wählen die USA einen neuen Kongress und je näher die Midterms rücken, desto stärker mischt sich die Politik wieder in das Marktgeschehen ein. Auch für Bitcoin wird die Wahl wichtig, denn neben Zinsen, Inflation und geopolitischen Konflikten geht es in Washington inzwischen auch ganz konkret darum, wie die Regeln für den Krypto-Markt künftig aussehen sollen. Das wird jetzt wichtig.

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