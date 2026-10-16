Die US-Midterms im November 2026 rücken näher. Historische Daten zeigen, wie Bitcoin in solchen Wahljahren reagiert und warum die Märkte nervös werden.

Bitcoin vor unruhigen Wochen – jetzt rücken die Midterms näher

Bitcoin vor unruhigen Wochen – jetzt rücken die Midterms näher

Am 3. November wählen die USA einen neuen Kongress und je näher die Midterms rücken, desto stärker mischt sich die Politik wieder in das Marktgeschehen ein. Auch für Bitcoin wird die Wahl wichtig, denn neben Zinsen, Inflation und geopolitischen Konflikten geht es in Washington inzwischen auch ganz konkret darum, wie die Regeln für den Krypto-Markt künftig aussehen sollen. Das wird jetzt wichtig.

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