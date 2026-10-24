Dass der Bitcoin-Kurs seit Wochen zwischen 80.000 und 85.000 US-Dollar pendelt, lässt viele Anleger verunsichert zurück. So schätzt ein Krypto-Insider die derzeitige Lage ein.

Bitcoin kaufen, verkaufen oder abwarten? Das sagt ein Krypto-Experte

Bitcoin kaufen, verkaufen oder abwarten? Das sagt ein Krypto-Experte

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin-Anleger stehen vor der Frage: Kaufen, verkaufen oder abwarten? â³

Geopolitische Spannungen und Inflation verstärken die Unsicherheit im Krypto-Markt.

Finanzexperte Matt McPhee betont die Bedeutung einer langfristigen Perspektive.

JPMorgan prognostiziert, dass Bitcoin traditionelle Anlagen übertreffen könnte.

Was am Aktienmarkt mehrere Wochen erfordert, passiert im Bitcoin- und Krypto-Bereich binnen 24 Stunden – zumindest gefühlt. Doch so schnell die Euphorie nach der BTC-Kurserholung Ende August wuchs, so schnell verschwand sie wieder. Statt Gier auf der einen oder Angst auf der anderen Seite breitet sich derzeit wieder eine Unsicherheit unter Hodlern aus, wie sie zuletzt im tiefsten Krypto-Bärenmarkt vorherrschte. Was sollte man tun angesichts der Tatsache, dass Bitcoin seit Wochen zwischen 80.000 und 85.000 US-Dollar pendelt? Weiter einkaufen und auf steigende Preise hoffen? Oder verkaufen und günstiger wieder einsteigen? Xapo Bank CFO Matt McPhee hat eine klare Meinung.

Angesichts geopolitischer Spannungen, Inflation, Zinssätzen und des Investitionsbooms im Bereich der künstlichen Intelligenz, die die Unsicherheit am Markt noch verstärken, stehen selbst überzeugte Bitcoin-Anleger vor einer schwierigen Frage: Kaufen, verkaufen oder abwarten?” – so heißt es in einem BTC-ECHO vorliegenden Kommentar des Finanzexperten. Seiner Einschätzung nach sollten aber “ein paar schwierige Handelstage” das Gesamtbild für diejenigen nicht verändern, die wirklich an das langfristige Potenzial von Bitcoin glauben.

Bitcoin als das schnellste Pferd im Stall?

Insbesondere die Prognose des US-Finanzriesen JPMorgan, dass die Krypto-Leitwährung “in den nächsten zehn Jahren US-Aktien, Anleihen und Gold übertreffen könnte”, untermauert laut McPhee die Argumente für eine längerfristige Perspektive. Dabei setzt der Experte klar auf die Zeit im Markt anstelle des Einstiegszeitpunkts und lobt die fortschreitende Ausdifferenzierung der Finanzvehikel: “Glücklicherweise werden die auf Bitcoin basierenden Spar- und Anlageprodukte immer ausgefeilter und ermöglichen es den Inhabern, BTC passiv über Marktzyklen hinweg anzusammeln, anstatt den richtigen Zeitpunkt für den Markteinstieg abzupassen.”