Bitcoin (BTC) steht vor einer Richtungsentscheidung. Kann eine größere Korrekturbewegung noch abgewendet werden? Das sagt der Chart.

Bitcoin-Kurs: Die Lage spitzt sich weiter zu

Bitcoin-Kurs: Die Lage spitzt sich weiter zu

Massive Abverkäufe von KI-Aktien gingen auch an Bitcoin (BTC) nicht spurlos vorüber. In Anbetracht teils signifikanter Kurskorrekturen im US-Technologiesektor kann sich die Krypto-Leitwährung dennoch bullish behaupten und die psychologisch relevante Marke von 80.000 US-Dollar bislang verteidigen. Bereits in den kommenden Tagen könnte es zu einer Richtungsentscheidung kommen. Welche Chartniveaus über die Kursentwicklung entscheiden werden, verrät die neue charttechnische Kursanalyse.

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