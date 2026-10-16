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Bitcoin erholt sich – Onchain-Daten zeigen nachlassenden Verkaufsdruck

Bitcoin dreht nach wieder ins Plus. Ist der Verkaufsdruck damit vorerst vorbei? Onchain-Daten liefern erste Hinweise.

Moritz Draht
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Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin erholt sich

Der Krypto-Markt erholt sich von den Verlusten des Vortages. Der Bitcoin-Kurs steigt auf Tagessicht um 1,6 Prozent auf rund 82.300 US-Dollar. Ethereum legt um 3,6 Prozent auf 2.453 US-Dollar zu, Solana gewinnt 3,1 Prozent und XRP 2,5 Prozent. Die gesamte Marktkapitalisierung wächst um ein Prozent auf 2,86 Billionen US-Dollar. Auf Wochensicht notieren Bitcoin und viele große Altcoins allerdings weiterhin im Minus.

Besonders deutlich fällt die Erholung bei einigen kleineren Altcoins aus. Injective steigt binnen 24 Stunden um rund 26 Prozent, LayerZero um 19 Prozent. Auch Zcash legt mit gut zehn Prozent zu. Auch die Stimmung am Krypto-Markt hellt sich auf: Der Fear and Greed Index ist seit gestern von “Neutral” auf “Greed” gestiegen. Nach dem Rücksetzer der vergangenen Tage stellt sich die Frage, ob der Verkaufsdruck damit bereits nachlässt. Hinweise darauf liefern aktuelle Onchain-Daten.

Bitcoin-Miner halten sich zurück

Eine CryptoQuant-Analyse sieht den Verkaufsdruck zuletzt vor allem bei Anlegern, die Gewinne ein gestrichen haben. Das MVRV liegt aktuell bei 1,5 und zeigt damit, dass viele Bitcoin weiterhin oberhalb ihres Einstandspreises notieren. Nach den überraschend hohen US-Inflationsdaten könnten daher Gewinne realisiert worden sein.

Bei den Minern ergibt sich dagegen ein anderes Bild. Zwar sind die Bitcoin-Bestände zuletzt gesunken, ein Teil der Coins wurde jedoch lediglich auf andere Wallets verschoben. Beim Binance Pool flossen mehr BTC ab als hinein. Die sinkenden Miner-Bestände sind damit nicht allein auf Verkäufe zurückzuführen.

Wie es nach der Erholung für Bitcoin weitergehen kann, hängt nicht nur von den Onchain-Daten ab. Der starke US-Dollar, hohe US-Renditen und die hartnäckige Inflation bleiben wichtige Faktoren für den Kurs. Welche Signale jetzt für ein Ende der Korrektur sprechen, lest ihr hier: Bitcoin-Kurs: Ist die Korrektur nur die Ruhe vor dem nächsten Schub?

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