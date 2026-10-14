Bitcoin hält sich trotz starkem US-Dollar erstaunlich stabil. On-Chain-Daten zeigen, warum die Korrektur schon bald auslaufen könnte.

Bitcoin-Kurs: Ist die Korrektur nur die Ruhe vor dem nächsten Schub?

Bitcoin-Kurs: Ist die Korrektur nur die Ruhe vor dem nächsten Schub?

Der Bitcoin-Kurs hat nach dem Anstieg auf über 87.000 US-Dollar wieder etwas abgegeben. Denn: Ein starker US-Dollar, hohe US-Renditen und der weiterhin teure Ölpreis machen dem gesamten Markt das Leben schwer. Trotzdem hält sich der Kurs vergleichsweise stabil und auch bei den On-Chain-Daten kippt die “Stimmung” bisher nicht. Mit den neuen US-Verbraucherpreisen am Mittwoch steht zudem schon der nächste Termin an, der bei US-Dollar, Renditen und damit auch bei Bitcoin wieder einiges bewegen kann. Das sollten Anleger jetzt wissen.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Fakten statt Fake News

Unabhängige & sachliche Berichterstattung

Jederzeit kündbar Flexibel testen 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.