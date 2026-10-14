Der Bitcoin-Kurs hat nach dem Anstieg auf über 87.000 US-Dollar wieder etwas abgegeben. Denn: Ein starker US-Dollar, hohe US-Renditen und der weiterhin teure Ölpreis machen dem gesamten Markt das Leben schwer. Trotzdem hält sich der Kurs vergleichsweise stabil und auch bei den On-Chain-Daten kippt die “Stimmung” bisher nicht. Mit den neuen US-Verbraucherpreisen am Mittwoch steht zudem schon der nächste Termin an, der bei US-Dollar, Renditen und damit auch bei Bitcoin wieder einiges bewegen kann. Das sollten Anleger jetzt wissen.
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