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Bitcoin-Kurs: Ist die Korrektur nur die Ruhe vor dem nächsten Schub?

Bitcoin hält sich trotz starkem US-Dollar erstaunlich stabil. On-Chain-Daten zeigen, warum die Korrektur schon bald auslaufen könnte.

Louis Blümlein
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Das Bild zeigt Bitcoin-Münzen

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Bitcoin-Kurs kämpft um Boden

Der Bitcoin-Kurs hat nach dem Anstieg auf über 87.000 US-Dollar wieder etwas abgegeben. Denn: Ein starker US-Dollar, hohe US-Renditen und der weiterhin teure Ölpreis machen dem gesamten Markt das Leben schwer. Trotzdem hält sich der Kurs vergleichsweise stabil und auch bei den On-Chain-Daten kippt die “Stimmung” bisher nicht. Mit den neuen US-Verbraucherpreisen am Mittwoch steht zudem schon der nächste Termin an, der bei US-Dollar, Renditen und damit auch bei Bitcoin wieder einiges bewegen kann. Das sollten Anleger jetzt wissen.

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