US-Inflation steigt stärker als erwartet: So reagiert Bitcoin

Die US-Inflation ist stärker gestiegen als erwartet. Was die neuen Zahlen für die Zinspolitik der Fed bedeuten und wie Bitcoin darauf reagiert.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… US-Inflation steigt im September auf 3,7 Prozent und übertrifft die Erwartungen. â³

Bitcoin-Kurs liegt aktuell bei rund 83.000 US-Dollar mit leichten Verlusten. â³

Auswirkungen der Inflationsdaten auf die Geldpolitik der Federal Reserve werden analysiert. â³

Erste Anzeichen einer steigenden Nachfrage im Krypto-Markt werden beobachtet. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Die Inflation in den USA ist im September auf 3,7 Prozent gestiegen und liegt damit leicht über den Erwartungen. Ökonomen hatten mit einer Inflationsrate von 3,6 Prozent gerechnet. Im August waren die Verbraucherpreise im Jahresvergleich noch um 3,4 Prozent gestiegen. Das geht aus den Daten des US-Arbeitsministeriums hervor.

Gegenüber dem Vormonat stieg der Verbraucherpreisindex (CPI) um 0,6 Prozent und entsprach damit den Prognosen. Die Kerninflation, bei der die Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, lag im Jahresvergleich bei 2,6 Prozent. Analysten hatten mit 2,5 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich legten die Kernverbraucherpreise um 0,3 Prozent zu, nach einer Prognose von 0,2 Prozent.

Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell bei rund 83.000 US-Dollar. Auf Sicht der vergangenen 24 Stunden hat die Kryptowährung rund 0,4 Prozent an Wert verloren. Größere Kursbewegungen unmittelbar nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten blieben zunächst aus.

Die neuen Zahlen dürften auch die Erwartungen an die weitere Geldpolitik der US-Notenbank beeinflussen. Eine hartnäckig hohe Inflation schränkt den Spielraum der Federal Reserve für Zinssenkungen ein. Schwächer als erwartet ausfallende Daten könnten dagegen die Aussicht auf eine lockerere Geldpolitik stärken.

Für Bitcoin ist diese Entwicklung nicht unbedeutend. Niedrigere Zinsen machen risikoreiche Anlagen attraktiver, während anhaltend hoher Preisdruck und eine restriktive Geldpolitik eher Druck auf den Krypto-Markt ausüben. Wie die Finanzmärkte auf die neuen US-Inflationsdaten reagieren und was das für Bitcoin bedeutet, analysiert Marktexperte Stefan Lübeck im folgenden Video:

Bitcoin hat nach seinem Anstieg auf über 87.000 US-Dollar zuletzt wieder etwas an Boden verloren. Der starke US-Dollar und die hohen Anleiherenditen machen es dem Kurs weiterhin schwer. Die On-Chain-Daten liefern allerdings erste Anzeichen dafür, dass die Nachfrage wieder anzieht. Wie es für Bitcoin in den kommenden Wochen weitergehen könnte, lest ihr hier: Ist die Korrektur nur die Ruhe vor dem nächsten Schub?