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Steuer-Hammer für Krypto-Anleger? Aus der CDU kommt jetzt deutliche Gegenwehr

Millionen an zusätzlichen Steuereinnahmen erhofft sich die Bundesregierung durch die geplante Reform. Ob sich der Aufwand dafür überhaupt lohnt, ist allerdings umstritten.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Bundesfinanzminister Lars Klingbeil

Beitragsbild: picture alliance

 | Die Krypto-Haltefrist bleibt ein heißes Thema

Die geplante Abschaffung der Krypto-Haltefrist sorgt weiter für Streit. Nun meldet auch der Wirtschaftsrat der CDU erhebliche Zweifel an den Steuerplänen an und stellt deren Nutzen infrage. BTC-ECHO hat beim Bundesfinanzministerium nachgefragt, ob die Reform noch einmal überarbeitet wird. Abseits der Steuerdebatte stehen für Anleger weitere wichtige Änderungen bevor.

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