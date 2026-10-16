Die geplante Abschaffung der Krypto-Haltefrist sorgt weiter für Streit. Nun meldet auch der Wirtschaftsrat der CDU erhebliche Zweifel an den Steuerplänen an und stellt deren Nutzen infrage. BTC-ECHO hat beim Bundesfinanzministerium nachgefragt, ob die Reform noch einmal überarbeitet wird. Abseits der Steuerdebatte stehen für Anleger weitere wichtige Änderungen bevor.
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