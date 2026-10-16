Millionen an zusätzlichen Steuereinnahmen erhofft sich die Bundesregierung durch die geplante Reform. Ob sich der Aufwand dafür überhaupt lohnt, ist allerdings umstritten.

Steuer-Hammer für Krypto-Anleger? Aus der CDU kommt jetzt deutliche Gegenwehr

Steuer-Hammer für Krypto-Anleger? Aus der CDU kommt jetzt deutliche Gegenwehr

Die geplante Abschaffung der Krypto-Haltefrist sorgt weiter für Streit. Nun meldet auch der Wirtschaftsrat der CDU erhebliche Zweifel an den Steuerplänen an und stellt deren Nutzen infrage. BTC-ECHO hat beim Bundesfinanzministerium nachgefragt, ob die Reform noch einmal überarbeitet wird. Abseits der Steuerdebatte stehen für Anleger weitere wichtige Änderungen bevor.

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