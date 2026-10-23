App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
2,46 T
Hyperliquid-Kurs69,38 -0.52%
Bitcoin-Kurs72.691,85 -0.27%
Ethereum-Kurs2.135,97 -0.33%
XRP-Kurs1,18 -0.84%
BNB-Kurs664,61 1.67%
Hyperliquid-Kurs69,38 -0.52%
Solana-Kurs93,06 0.01%
TRON-Kurs0,294202 -0.21%
Dogecoin-Kurs0,071436 0.85%
Cardano-Kurs0,193012 -0.21%
Zcash-Kurs1.094,40 -2.30%
Chainlink-Kurs10,76 0.17%
Pi Network-Kurs0,070792 1.18%
Stablecoin aus Hongkong 

HSBC bringt seinen eigenen Stablecoin direkt zu Millionen von Privatkunden

Die HSBC bringt ihren ersten Stablecoin an den Start. Bezahlen lässt sich damit ab sofort bei über 100.000 Händlern in Hongkong.

Ludwig Schlick
Teilen
Bitcoin kaufen
HSBC-Gebäude

Beitragsbild: Shutterstock

 | HSBC öffnet den Zugang zu digitalem Geld für Millionen Kunden

Die HSBC Bank hat ihren ersten Stablecoin auf Basis des Hongkong-Dollars gestartet. RedCoin mit dem Kürzel RCHKD ist ab Freitag über die bankeigene Bezahl-App PayMe verfügbar.

Bemerkenswert ist, dass die meisten Banken ihre Blockchain-Projekte institutionellen Kunden vorbehalten, hingegen landet RedCoin direkt bei Privatkunden. In den kommenden Tagen sollen PayMe-Nutzer in der App eine Stablecoin-Wallet aktivieren können, um Geld untereinander zu senden und bei über 100.000 Händlern zu bezahlen.

HSBC gehört zu den drei Geschäftsbanken, die in Hongkong Banknoten ausgeben dürfen. Damit bringt ausgerechnet ein Haus, das physisches Bargeld druckt, nun dessen digitales Gegenstück unter die Leute.

Lest auch
BIZ-Studie Stablecoin-Boom: Droht Banken der Abfluss von Einlagen?

Hongkong vergibt seit April Lizenzen

Möglich macht das ein regulatorischer Rahmen, der seit August 2025 in Kraft ist. Die Stablecoins Ordinance schuf in Hongkong ein Lizenzsystem für Herausgeber von Stablecoins mit Währungsbindung.

Im April 2026 vergab die Währungsbehörde HKMA die ersten beiden Lizenzen, eine davon an die HSBC. Die zweite ging an Anchorpoint Financial, ein Gemeinschaftsunternehmen von Standard Chartered, HKT und Animoca Brands. Dessen Stablecoin HKDAP startete im August, allerdings zunächst nur für institutionelle Kunden.

Für die HSBC ist RedCoin nicht das erste Projekt dieser Art. Die Bank beteiligte sich an den Blockchain-Initiativen der HKMA, darunter das Pilotprojekt zum digitalen Hongkong-Dollar. Hinzu kommen digitale Anleihen über HSBC Orion, ein Gold-Token für Privatkunden sowie ein Dienst für tokenisierte Einlagen im Großkundengeschäft. Außerdem kündigt John O’Neill, bei HSBC für digitale Vermögenswerte zuständig, weitere Produkte an und nannte unteranderem Anwendungsfälle für Firmen- und institutionelle Kunden.

BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Das Bild zeigt das Bitcoin-Logo
Neue PerspektiveBitcoin als Vermögenschance: Ist der beste Zeitpunkt schon vorbei?
Lars Klingbeil
Krypto in DACHLückenlose Krypto-Überwachung? Was das Finanzamt bald über Anleger weiß
Das Logo von Hyperliquid.
KursanalyseHyperliquid-Prognose: Darum müssen die Bullen jetzt dagegenhalten
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Akedo
0,030613
18.89%
Pepe
0,000004
12.23%
Dash
46,84
5.22%
Polkadot
1,06
5.21%
Cosmos Hub
1,60
4.19%
Bitcoin Cash
253,46
3.04%
VeChain
0,006512
2.03%
BNB
664,61
1.67%
Shiba Inu
0,000004
1.49%
Bitway
1,60
1.45%
Lighter
3,00
-9.02%
Pearl
1,85
-8.37%
Stacks
0,283447
-6.64%
Quant
162,76
-5.95%
Venice Token
23,18
-5.02%
Rain
0,007496
-4.45%
World Liberty Financial
0,047557
-4.45%
Monero
544,04
-3.99%
Sky
0,064631
-3.98%
Pump.fun
0,004123
-3.85%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren