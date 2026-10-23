Die HSBC bringt ihren ersten Stablecoin an den Start. Bezahlen lässt sich damit ab sofort bei über 100.000 Händlern in Hongkong.

HSBC bringt seinen eigenen Stablecoin direkt zu Millionen von Privatkunden

HSBC bringt seinen eigenen Stablecoin direkt zu Millionen von Privatkunden

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… HSBC startet mit RedCoin den ersten Stablecoin für Privatkunden in Hongkong. â³

Der Stablecoin ist über die Bezahl-App PayMe verfügbar und ermöglicht Zahlungen bei über 100.000 Händlern. â³

Hongkong hat einen regulatorischen Rahmen für Stablecoins geschaffen, der seit August 2025 gilt. â³

HSBC plant weitere digitale Produkte und Anwendungsfälle für Firmen- und institutionelle Kunden. â³

Die HSBC Bank hat ihren ersten Stablecoin auf Basis des Hongkong-Dollars gestartet. RedCoin mit dem Kürzel RCHKD ist ab Freitag über die bankeigene Bezahl-App PayMe verfügbar.

Bemerkenswert ist, dass die meisten Banken ihre Blockchain-Projekte institutionellen Kunden vorbehalten, hingegen landet RedCoin direkt bei Privatkunden. In den kommenden Tagen sollen PayMe-Nutzer in der App eine Stablecoin-Wallet aktivieren können, um Geld untereinander zu senden und bei über 100.000 Händlern zu bezahlen.

HSBC gehört zu den drei Geschäftsbanken, die in Hongkong Banknoten ausgeben dürfen. Damit bringt ausgerechnet ein Haus, das physisches Bargeld druckt, nun dessen digitales Gegenstück unter die Leute.

Hongkong vergibt seit April Lizenzen

Möglich macht das ein regulatorischer Rahmen, der seit August 2025 in Kraft ist. Die Stablecoins Ordinance schuf in Hongkong ein Lizenzsystem für Herausgeber von Stablecoins mit Währungsbindung.

Im April 2026 vergab die Währungsbehörde HKMA die ersten beiden Lizenzen, eine davon an die HSBC. Die zweite ging an Anchorpoint Financial, ein Gemeinschaftsunternehmen von Standard Chartered, HKT und Animoca Brands. Dessen Stablecoin HKDAP startete im August, allerdings zunächst nur für institutionelle Kunden.

Für die HSBC ist RedCoin nicht das erste Projekt dieser Art. Die Bank beteiligte sich an den Blockchain-Initiativen der HKMA, darunter das Pilotprojekt zum digitalen Hongkong-Dollar. Hinzu kommen digitale Anleihen über HSBC Orion, ein Gold-Token für Privatkunden sowie ein Dienst für tokenisierte Einlagen im Großkundengeschäft. Außerdem kündigt John O’Neill, bei HSBC für digitale Vermögenswerte zuständig, weitere Produkte an und nannte unteranderem Anwendungsfälle für Firmen- und institutionelle Kunden.