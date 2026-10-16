KI-Agenten wickeln mittlerweile millionenfach Zahlungen über die Blockchain ab. Lauert hier ein Wachstumstreiber für den Krypto-Markt?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… KI-Agenten nutzen zunehmend Kryptowährungen für selbstständige Zahlungen im Agentic Commerce. â³

Der Bericht von Chainalysis zeigt ein wachsendes Interesse an Stablecoins für Maschinenzahlungen. â³

KI-Agenten bezahlen zunehmend selbstständig für Daten, Code-Analysen und KI-Rechenleistung mit Kryptowährungen. Das geht aus dem Report “Geography of Crypto Report 2026” von Chainalysis hervor. Allein auf der Blockchain Base wurden seit dem Start im Mai 2025 mehr als 138 Millionen Zahlungen über das Zahlungsprotokoll x402 abgewickelt. Die Ethereum Layer2 Base ist laut Chainalysis das meistgenutzte Netzwerk für Agentic Commerce.

Arbeitsteilung und gezielte Nutzung

Der Bericht zeigt einen insgesamt wachsenden Sektor, der immer weiter Argumente sammelt. Über 87 Prozent der Zahlungen liegen demnach zwischen einem Hundertstel Cent und zehn Cent. Für Kartennetzwerke wie Visa lohnen sich solche Summen kaum, für Stablecoins wie USDC hingegen schon. Circle, der Emittent von USDC, betont gegenüber Chainalysis eine Arbeitsteilung: Kartennetzwerke werden für vom Verbraucher angestoßene Agenten-Zahlungen benutzt und Stablecoin-Netzwerke für Zahlungen zwischen Maschinen.

Der Bericht zeigt zudem, dass die Nutzung beständiger wird. Inzwischen laden fast 90 Prozent der aktiven Wallets ihr Guthaben innerhalb von 30 Tagen erneut auf, im dritten Quartal 2025 waren es noch 70 Prozent. Zudem vergehen zwischen Aufladung und erster Zahlung im Median nur noch 18 Minuten, Ende 2025 waren es noch 73 Tage. Chainalysis wertet dies als Zeichen, dass die Wallets gezielt für konkrete Aufgaben angelegt und genutzt werden.

Agentic Commerce scheint mittlerweile keine Randerscheinung in den Kinderschuhen mehr zu sein. Will Su, Head of Digital Assets Research bei BlackRock, äußerte gegenüber Chainalysis, dass KI-Agenten potenziell eine erhebliche Nachfrage nach häufigen Kleinbetragszahlungen rund um die Uhr erzeugen können.

Und was hat Krypto davon?

KI-Agenten zahlen vor allem mit Stablecoins, nicht mit Bitcoin oder Ether. Profiteure sind damit vor allem Coinbase mit Base und x402 sowie Circle mit USDC. Für die Branche ist es jedoch ein echter Anwendungsfall jenseits der Spekulation. Ob dieser auch Nachfrage nach klassischen Kryptowährungen erzeugt oder Krypto vor allem zur unsichtbaren Zahlungsschiene für den digitalen Dollar macht, ist derzeit noch offen.