Bitcoin kann Vermögen vervielfachen, Immobilien sollen es langfristig absichern. Doch für Investmentpunk Gerald Hörhan ist die Reihenfolge entscheidend: „Immobilien sind für mich das Brot, Bitcoin eher der Kaviar.“ Im exklusiven Gespräch mit BTC-ECHO erklärt der Investment-Unternehmer, warum er trotz seiner Bitcoin-Überzeugung auf Betongold setzt, welche Fehler Anleger beim Vermögensaufbau machen und weshalb die wichtigste Investition aus seiner Sicht weder Bitcoin noch Immobilien gilt.
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