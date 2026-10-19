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Experte im Interview mit BTC-ECHO 

Gerald Hörhan: “Bitcoin ist der Kaviar” – so baut der Investmentpunk Vermögen auf

Immobilien als Fundament, Bitcoin als Renditechance: Investmentpunk Gerald Hörhan verrät im exklusiven BTC-ECHO Interview, wie er sein Vermögen aufbaut, welche Fehler Anleger vermeiden sollten und warum er andere Prioritäten setzt als viele Krypto-Investoren.

Dominic Döllel
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Investmentpunk Gerald Hörhan steht mit verschränkten Armen vor einem Bitcoin-Kurschart und einer großen Bitcoin-Münze.

Beitragsbild: Investmentpunk Academy GmbH und Shutterstock I Fotomontage

 | "Zuerst sollte man sich Fähigkeiten aneignen, mit denen man viel Geld verdienen kann"

Bitcoin kann Vermögen vervielfachen, Immobilien sollen es langfristig absichern. Doch für Investmentpunk Gerald Hörhan ist die Reihenfolge entscheidend: „Immobilien sind für mich das Brot, Bitcoin eher der Kaviar.“ Im exklusiven Gespräch mit BTC-ECHO erklärt der Investment-Unternehmer, warum er trotz seiner Bitcoin-Überzeugung auf Betongold setzt, welche Fehler Anleger beim Vermögensaufbau machen und weshalb die wichtigste Investition aus seiner Sicht weder Bitcoin noch Immobilien gilt.

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