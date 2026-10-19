Immobilien als Fundament, Bitcoin als Renditechance: Investmentpunk Gerald Hörhan verrät im exklusiven BTC-ECHO Interview, wie er sein Vermögen aufbaut, welche Fehler Anleger vermeiden sollten und warum er andere Prioritäten setzt als viele Krypto-Investoren.

Gerald Hörhan: “Bitcoin ist der Kaviar” – so baut der Investmentpunk Vermögen auf

Gerald Hörhan: “Bitcoin ist der Kaviar” – so baut der Investmentpunk Vermögen auf

Bitcoin kann Vermögen vervielfachen, Immobilien sollen es langfristig absichern. Doch für Investmentpunk Gerald Hörhan ist die Reihenfolge entscheidend: „Immobilien sind für mich das Brot, Bitcoin eher der Kaviar.“ Im exklusiven Gespräch mit BTC-ECHO erklärt der Investment-Unternehmer, warum er trotz seiner Bitcoin-Überzeugung auf Betongold setzt, welche Fehler Anleger beim Vermögensaufbau machen und weshalb die wichtigste Investition aus seiner Sicht weder Bitcoin noch Immobilien gilt.

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