Nach der Rallye auf fast 87.000 US-Dollar kommt Bitcoin ins Straucheln und verlässt seinen Aufwärtskanal. Diese fünf Indikatoren verraten, wie es weitergehen könnte.

Bitcoin-Kurs: Auf diese 5 Indikatoren kommt es jetzt an

Bitcoin-Kurs: Auf diese 5 Indikatoren kommt es jetzt an

Die Aufwärtsbewegung bei Bitcoin hat zuletzt spürbar an Kraft verloren. Von rund 62.000 US-Dollar Mitte August kletterte der Bitcoin-Kurs bis Anfang Oktober auf zeitweise fast 87.000 US-Dollar, ein Plus von etwa 25.000 US-Dollar. Doch höhere Anleiherenditen und steigende Ölpreise haben das Umfeld gedreht, und nach dem jüngsten Protokoll der US-Notenbank kam neue Unsicherheit über den weiteren Zinskurs hinzu. Bitcoin gab daraufhin nach und verließ den seit August bestehenden Aufwärtskanal nach unten und notiert aktuell bei rund 82.000 US-Dollar.

Market Check: Fünf Indikatoren im Ampelsystem

Im neuen Format Market Check geht Chefredakteur Sven Wagenknecht dieser Frage gemeinsam mit Benjamin Kaemmerer nach, Executive Director Trading bei CMC Markets Securities. Die beiden nehmen fünf Indikatoren auseinander und ordnen jeden am Ende nach einem einfachen Ampelsystem als bullish, neutral oder bearish ein.

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Den Anfang macht der Relative Strength Index, der nach der Rallye merklich an Schwung verloren hat. Dazu kommen Volatilität, Optionsmarkt, der Hebel im Markt sowie die Zu- und Abflüsse der US-Spot-Bitcoin-ETFs.

Welche Widerstände Bitcoin für eine Fortsetzung der Rallye überwinden muss und welche Unterstützungen jetzt nicht fallen dürfen, ordnet Trading-Experte Kaemmerer ein. Zum Schluss führt er die fünf Bewertungen zusammen und sagt, welches Szenario er bis zum Jahresende erwartet. Wer wissen will, wie viele der fünf Ampeln auf Grün stehen und welche Marken Anleger jetzt beobachten sollten, findet die vollständige Analyse im aktuellen BTC-ECHO Market Check.