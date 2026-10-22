Nutzer von RLUSD sollen neue Anreize für das Halten ihrer Bestände auf Binance erhalten. Wer profitiert von der Aktion?

Binance verschenkt 600.000 XRP: So funktioniert die neue Aktion

Binance verschenkt 600.000 XRP: So funktioniert die neue Aktion

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Binance startet eine Prämienaktion mit 600.000 XRP für Ripple-Anleger. â³

Deutsche Nutzer sind von der Aktion ausgeschlossen, vermutlich aufgrund regulatorischer Vorgaben. Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

Die weltweit größte Krypto-Börse Binance startet am morgigen Freitag eine neue Prämienaktion für Anleger des Ripple-Ökosystems. Insgesamt 600.000 XRP im Wert von derzeit 810.000 US-Dollar sollen über einen Zeitraum von vier Wochen an Nutzer ausgeschüttet werden, die den Ripple-Stablecoin RLUSD auf der Handelsplattform halten. Bereits ein Guthaben von 0,01 RLUSD reicht aus, um die Mindestanforderungen zu erfüllen.

So funktioniert die XRP-Aktion von Binance

Entscheidend ist allerdings auch, wie lange ein Nutzer diese bereits hält. Binance erfasst die Guthaben mehrmals pro Stunde und verwendet für die Berechnung jeweils den niedrigsten Tagesbestand. Anschließend werden die XRP-Prämien in einem wöchentlichen Rhythmus mit dem 30. Oktober als erstes Ausschüttungsdatum ausbezahlt, weitere Zahlungstermine sind der 6., 13. und 20. November.

Wie viele XRP ein einzelner Nutzer letztendlich bekommt, hängt unter anderem von seinem durchschnittlichen RLUSD-Guthaben und der Gesamtsumme aller teilnahmeberechtigten Bestände ab, weshalb es auch keine garantierte Renditehöhe gibt. Wer seine RLUSD-Bestände jedoch gegenüber den vorangegangenen zwei Wochen erhöht, kann für den zusätzlichen Betrag einen Prämienmultiplikator von 1,2 erhalten. Legen Nutzer die Stablecoins zudem im flexiblen Simple-Earn-Programm an, steigt der Multiplikator für den entsprechenden Betrag auf bis zu 1,3.

Deutsche Ripple-Anleger bleiben ausgeschlossen

Für Anleger in Deutschland gibt es allerdings eine schlechte Nachricht. Nutzer der Krypto-Börse Binance mit offiziellem Wohnsitz in Deutschland sind von der Kampagne ausgeschlossen. Das gilt auch für einige weitere europäische Länder wie Frankreich, Österreich und die Niederlande und hat vermutlich regulatorische Hintergründe im Zuge der neuen MiCA-Verordnung. Diese untersagt in Artikel 50 die Verzinsung von E-Geld-Token, zu denen auch Stablecoins wie RLUSD zählen.