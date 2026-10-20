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Sind Kundengelder sicher? 

Revolut mit Problemen bei App und Zahlungen: Was Kunden jetzt wissen sollten

Tausende Revolut-Nutzer meldeten Probleme mit der Banking-App. Auch Krypto-Dienstleistungen waren betroffen.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt das Revolut-Logo auf einem Gebäude

Beitragsbild: Shutterstock

 | Revolut hat weltweit über 80 Millionen Kunden

Bei der britischen Neobank Revolut ist es am Dienstagmorgen zu einer größeren technischen Störung gekommen. Kunden in mehreren europäischen Ländern konnten zeitweise weder auf ihre Konten zugreifen noch mit ihren Bankkarten bezahlen. Auch Überweisungen und Bargeldabhebungen waren teilweise betroffen.

Revolut bestätigte die Störung über seinen X-Account und erklärte, dass mehrere Funktionen beeinträchtigt seien. Die Techniker arbeiteten daran, den Betrieb schnellstmöglich wiederherzustellen. Zugleich versicherte das Unternehmen, dass die Gelder und persönlichen Daten der Kunden sicher seien.

Revolut-Störung betrifft auch Krypto-Dienstleistungen

Mehrere Nutzer berichteten von abgelehnten Kartenzahlungen in Geschäften, während andere keine Überweisungen durchführen oder den Kundensupport erreichen konnten. Nach Angaben von Downdetector betrafen 63 Prozent der eingegangenen Meldungen die App, 20 Prozent den Zahlungsverkehr und acht Prozent die Anmeldung. Auch einzelne Krypto-Funktionen waren von der Störung betroffen.

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Die Probleme bei Revolut könnten mit einer Störung bei Google Cloud zusammenhängen. Der Technologiekonzern meldete am Dienstag Schwierigkeiten in seinem Londoner Rechenzentrum, die mehrere Cloud-Dienste beeinträchtigten. Gegenüber Reuters bestätigte eine mit dem Vorfall vertraute Person, dass die Ausfälle bei Revolut unmittelbar mit der Google-Störung zusammenhingen.

Auffällig war, dass Revoluts eigene Statusseite zeitweise sämtliche Dienste als funktionsfähig auswies, obwohl zahlreiche Kunden weiterhin Schwierigkeiten meldeten. Für Nutzer war damit zunächst schwer erkennbar, welche Funktionen tatsächlich verfügbar waren. Die Störung betraf einen Anbieter, der nach eigenen Angaben weltweit mehr als 80 Millionen Privatkunden und über 800.000 Geschäftskunden betreut.

Wann sämtliche Funktionen wieder uneingeschränkt verfügbar sein werden, war zunächst unklar. Die Unterbrechung zeigt, wie stark digitale Bankdienstleistungen von externen Rechenzentren abhängig sind. Fällt ein zentraler Cloud-Anbieter aus, können selbst grundlegende Vorgänge wie Kartenzahlungen oder Überweisungen beeinträchtigt werden. Für Revolut-Kunden bleibt deshalb vor allem wichtig, wann sie ihre Konten und Zahlungsmittel wieder zuverlässig nutzen können.

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