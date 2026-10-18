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"Private Vermögensbildung bleibt ein wichtiges Anliegen" 

Krypto-Haltefrist auf der Kippe: Wie weit die SPD bei Bitcoin jetzt gehen will 

Langfristige Krypto-Investments könnten steuerlich deutlich anders behandelt werden als bisher. Offen ist noch, wie stark sich die Reform auf Vermögensaufbau und den Standort Deutschland auswirkt. BTC-ECHO hat nachgefragt.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Parsa Marvi

Beitragsbild: picture alliance

 | Seit Monaten wird über die Abschaffung der Haltefrist diskutiert

Die geplante Abschaffung der einjährigen Haltefrist bleibt ein heißes Thema. Erst kürzlich wurde im Bundestag öffentlich über eine Petition zum Erhalt der Regelung beraten, nachdem sich der Widerstand gegen die Reform formiert hatte. Für viele Krypto-Anleger ist damit weiter offen, ob sich an der bisherigen Steuerfreiheit nach einem Jahr tatsächlich etwas ändert. BTC-ECHO hat exklusiv mit dem SPD-Politiker Parsa Marvi darüber gesprochen, wie die Partei die Reform begründet und was Anleger ab 2027 erwartet.

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