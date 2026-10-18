Die geplante Abschaffung der einjährigen Haltefrist bleibt ein heißes Thema. Erst kürzlich wurde im Bundestag öffentlich über eine Petition zum Erhalt der Regelung beraten, nachdem sich der Widerstand gegen die Reform formiert hatte. Für viele Krypto-Anleger ist damit weiter offen, ob sich an der bisherigen Steuerfreiheit nach einem Jahr tatsächlich etwas ändert. BTC-ECHO hat exklusiv mit dem SPD-Politiker Parsa Marvi darüber gesprochen, wie die Partei die Reform begründet und was Anleger ab 2027 erwartet.
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