Nach dem kräftigen Krypto-Comeback Ende August ist am Markt wieder etwas Ruhe eingekehrt. Bitcoin notiert zwar oberhalb von 80.000 US-Dollar, hält sich aber mit weiteren Höhenflügen vorerst zurück. Auch die meisten Altcoins haben einen Teil ihrer Dynamik verloren und bewegen sich seitwärts. Klugen Anleger können jetzt von einigen besonders interessanten Einstiegschancen profitieren. Welche Kryptowährungen bieten nun das größte Aufholpotenzial? Und wo erkennen die BTC-ECHO Redakteure eine klare Unterbewertung? Das sind unsere Favoriten für den nächsten großen Bullrun.
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