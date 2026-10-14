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Rückkehr der Bullen 

Krypto-Bullrun voraus? Diese 4 Coins könnten die größten Chancen bieten

Nicht jeder Coin dürfte von der nächsten Aufwärtsbewegung gleichermaßen profitieren. Die BTC-ECHO Redaktion zeigt, welche Kryptowährungen derzeit besonders viel Potenzial bieten.

Tobias Zander
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Bitcoin und drei weitere, mysteriöse Krypto-Münzen mit Fragezeichen

Beitragsbild: Shutterstock I KI-Fotomontage

 | Vier Kryptowährungen, die nun besonders spannend werden

Nach dem kräftigen Krypto-Comeback Ende August ist am Markt wieder etwas Ruhe eingekehrt. Bitcoin notiert zwar oberhalb von 80.000 US-Dollar, hält sich aber mit weiteren Höhenflügen vorerst zurück. Auch die meisten Altcoins haben einen Teil ihrer Dynamik verloren und bewegen sich seitwärts. Klugen Anleger können jetzt von einigen besonders interessanten Einstiegschancen profitieren. Welche Kryptowährungen bieten nun das größte Aufholpotenzial? Und wo erkennen die BTC-ECHO Redakteure eine klare Unterbewertung? Das sind unsere Favoriten für den nächsten großen Bullrun.

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