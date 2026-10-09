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Kursanalyse 

Bitcoin-Kurs: Drohen stürmische Handelswochen?

Bitcoin könnte eine Kurskonsolidierung drohen. Folgende Kursniveaus müssen die Bullen mit Blick auf den angeschlagenen Chart jetzt zwingend verteidigen.

Stefan Lübeck
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Eine Bitcoin-Münze liegt auf einem Chart-Diagramm

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Bitcoin (BTC) hat seit Wochenbeginn den Rückwärtsgang eingelegt

Bitcoin (BTC) blickt auf schwierige Handelstage zurück. Seit Wochenbeginn korrigierte die Krypto-Leitwährung rund fünf Prozent auf aktuell 82,732 US-Dollar. Der Ausbruch über die Schlüsselmarke bei 84.410 US-Dollar scheint vorerst negiert. Welche Kursmarken Anleger kurz- und mittelfristig im Blick behalten sollten, zeigt die neuste charttechnische Kursanalyse.

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