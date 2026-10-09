Bitcoin-Kurs: Drohen stürmische Handelswochen?

Bitcoin könnte eine Kurskonsolidierung drohen. Folgende Kursniveaus müssen die Bullen mit Blick auf den angeschlagenen Chart jetzt zwingend verteidigen.

Bitcoin (BTC) blickt auf schwierige Handelstage zurück. Seit Wochenbeginn korrigierte die Krypto-Leitwährung rund fünf Prozent auf aktuell 82,732 US-Dollar. Der Ausbruch über die Schlüsselmarke bei 84.410 US-Dollar scheint vorerst negiert. Welche Kursmarken Anleger kurz- und mittelfristig im Blick behalten sollten, zeigt die neuste charttechnische Kursanalyse.

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