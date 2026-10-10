Die Entwickler von Zcash haben ehrgeizige Pläne für das kommende Jahr. Wie viel Potenzial steckt noch in der Kryptowährung?

Zcash kündigt Quanten-Schutz an: Wie hoch kann der Kurs steigen?

Zcash kündigt Quanten-Schutz an: Wie hoch kann der Kurs steigen?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Zcash plant ein Sicherheitsupdate gegen Quantenangriffe bis Januar 2027.

Aktuelle Kursbewegungen und technische Analysen zeigen eine neutrale bis leicht bärische Tendenz. â³

Die Entwickler von Zcash (ZEC) arbeiten an einem Sicherheitsupdate, das die Kryptowährung künftig besser vor Angriffen durch Quantencomputer schützen soll. Bereits im Januar 2027 sollen neue kryptografische Signaturen unterstützt werden, die das Fälschen von Transaktionen verhindern sollen.

Hintergrund sind neue Warnungen vor möglichen Angriffen auf die Verschlüsselung von Krypto-Wallets. Ethereum-Forscher Justin Drake hatte zuletzt darauf hingewiesen, dass Künstliche Intelligenz im schlimmsten Fall schon innerhalb weniger Monate bisherige Sicherheitsverfahren gefährden könnte. Neben dem geplanten Update arbeitet das Zcash-Team an einer Lösung, mit der Nutzer ihre Wallet-Guthaben abfragen können, ohne die Verbindung zwischen ihren Adressen preiszugeben.

Wie wirkt sich die Ankündigung des geplanten Updates auf den Zcash-Kurs aus?

Zcash Struktur & Trend-Mix

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Range zwischen 1.202,41 US-Dollar (Low) und 1.234,93 US-Dollar (High) basierend auf den letzten 3 Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs von 1.224,51 US-Dollar liegt damit leicht unter dem Niveau des Vortags (-10,11 US-Dollar gegenüber 1.234,62 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 20.793.490.333 US-Dollar und liefert Kontext für das derzeitige Kursniveau.

Der Kurs notiert unter dem EMA-20 (1.241,14 US-Dollar), und die kurzfristige Sequenz zeigt tendenziell niedrigere Hochs und Tiefs, was auf kurzfristige Schwäche hindeutet. Unterstützungen liegen bei 1.202,41 US-Dollar (intraday) und 1.112,77 US-Dollar (Tief 08.10.2026), Widerstände bei 1.234,93 US-Dollar (aktuelles Hoch) sowie 1.373,09 US-Dollar (letzter signifikanter Swing). Solange der Kurs unter dem EMA-20 verbleibt, ist die Lage neutral bis leicht bärisch.

Momentum-Check Zcash

Der RSI notiert bei etwa 44,12 und signalisiert leichtes Schwächemomentum ohne überverkauftes Niveau. Das Histogramm zeigt eine Abschwächung des Abwärtsdrucks, was auf kurzzeitige Stabilisierung hindeutet.

Volatilität & Risiko

Die aktuelle Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 230,73 US-Dollar (Upper minus Lower), was auf moderate, aber nicht extrem hohe Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase mit normaler Risikocharakteristik, solange der Kurs zwischen den genannten Levels bleibt.

Kurzfristige Prognose Zcash & Fazit

Die kurzfristige Prognose bleibt neutral bis leicht bärisch: Kurs unter EMA-20, momentumtechnisch abgeschwächt und mittlere Volatilität. Klare Unterstützungen liegen bei 1.202,41 US-Dollar und 1.112,77 US-Dollar, relevante Widerstände bei 1.234,93 US-Dollar und 1.373,09 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 1.241,14 US-Dollar (EMA-20) und dann 1.373,09 US-Dollar würde das bullishe Szenario aktivieren, während ein Bruch unter 1.112,77 US-Dollar zu beschleunigter Abwärtsbewegung führen dürfte. Für Anleger bedeutet das: kurzfristig defensiv bleiben und Stopps knapp unter 1.112,77 US-Dollar erwägen.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent könnte sich Zcash in einer Spanne zwischen 1.150 und 1.300 US-Dollar bewegen. Voraussetzung dafür ist, dass der RSI zwischen 40 und 50 bleibt und der Kurs nahe der EMA-20 bei 1.241,14 US-Dollar konsolidiert. Die Bollinger-Mittellinie dient dabei als möglicher Wendepunkt, während die Unterstützung bei 1.202,41 US-Dollar liegt.

Bullisches Szenario

Im bullischen Szenario könnte Zcash auf 1.300 bis 1.700 US-Dollar steigen, wobei die Wahrscheinlichkeit bei 25 Prozent liegt. Dafür müsste der Kurs die EMA-20 bei 1.241,14 US-Dollar mit erhöhtem Handelsvolumen überwinden und der RSI über 50 steigen. Als nächster Widerstand gilt die Marke von 1.373,09 US-Dollar, bevor das Fibonacci-Niveau bei 1.463,32 US-Dollar erreicht werden könnte.

Bearishes Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent droht Zcash ein Rückgang auf 900 bis 1.112,77 US-Dollar. Auslöser wäre ein Schlusskurs unter 1.202,41 US-Dollar bei zunehmendem Verkaufsdruck, begleitet von einem RSI unter 40. Sollte auch die Unterstützung bei 1.112,77 US-Dollar fallen, könnte der Kurs anschließend bis auf 1.000 US-Dollar sinken.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.