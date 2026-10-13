Die Kryptowährung Solana (SOL) droht, in eine größere Korrekturbewegung überzugehen. Wieso dennoch Hoffnung für die Käuferseite besteht, zeigt ein Blick auf den Chart. Folgende Kursmarken werden jetzt entscheidend.

Solana-Kursanalyse: Können die Bullen eine Korrekturausweitung abwenden?

Solana-Kursanalyse: Können die Bullen eine Korrekturausweitung abwenden?

Die Kryptowährung Solana (SOL) muss sich der aktuellen Schwäche im Krypto-Sektor beugen und rutscht in den letzten 24 Handelsstunden auf ein neues Monatstief ab. Mit elf Prozent Kursabschlag gehört der SOL-Kurs auf Wochensicht zu den Underperformern unter den Top‑10-Altcoins. Welche Unterstützungsmarken jetzt in den Anlegerfokus geraten, zeigt die neuste charttechnische Kursanalyse.

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