App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Kraken-Special
Sichere dir Gewinnspiel-Lose bei jedem Trade!
2,53 T
Hyperliquid-Kurs72,87 -3.29%
Bitcoin-Kurs74.749,33 0.92%
Ethereum-Kurs2.254,56 -0.28%
XRP-Kurs1,23 0.20%
BNB-Kurs667,21 -0.12%
Hyperliquid-Kurs72,87 -3.29%
Solana-Kurs96,47 -0.80%
TRON-Kurs0,293184 -1.12%
Dogecoin-Kurs0,075785 -0.43%
Cardano-Kurs0,211670 -2.84%
Zcash-Kurs1.081,56 -3.65%
Chainlink-Kurs11,61 -0.12%
Pi Network-Kurs0,072037 0.15%
Kursanalyse 

Solana-Kursanalyse: Können die Bullen eine Korrekturausweitung abwenden?

Die Kryptowährung Solana (SOL) droht, in eine größere Korrekturbewegung überzugehen. Wieso dennoch Hoffnung für die Käuferseite besteht, zeigt ein Blick auf den Chart. Folgende Kursmarken werden jetzt entscheidend.

Stefan Lübeck
Teilen
Bitcoin kaufen
Ein Solana-Münz-Stapel ist vor einem grünen Chart zu sehen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Altcoin Solana (SOL) versucht die jüngste Kursschwäche abzuschütteln

Die Kryptowährung Solana (SOL) muss sich der aktuellen Schwäche im Krypto-Sektor beugen und rutscht in den letzten 24 Handelsstunden auf ein neues Monatstief ab. Mit elf Prozent Kursabschlag gehört der SOL-Kurs auf Wochensicht zu den Underperformern unter den Top‑10-Altcoins. Welche Unterstützungsmarken jetzt in den Anlegerfokus geraten, zeigt die neuste charttechnische Kursanalyse.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Fakten statt Fake News
  • Unabhängige & sachliche Berichterstattung
  • Jederzeit kündbar
Flexibel testen
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Monero-Münze vor technischem Hintergrund
Unter der LupeMonero-Prognose: Was hinter dem Hype des ältesten Privacy-Coins steckt
Dr. André Dragosch vor einer Bitoin-Münze
Dr. André Dragosch im Interview“Fünf bis zehn Millionen Dollar”: So massiv könnte Bitcoin noch wachsen
Eine Bullenstatue steht vor dem Eingang der Wall Street in New York
Makro-WochenausblickWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Pearl
1,68
26.86%
Bitway
1,72
9.91%
Stacks
0,389817
7.35%
Canton
0,116527
6.22%
Injective
7,19
3.89%
Pepe
0,000004
2.85%
Uniswap
6,82
2.70%
World Liberty Financial
0,051787
1.43%
Cosmos Hub
1,64
1.16%
Bitcoin
74.749,33
0.92%
Quant
184,06
-10.25%
LayerZero
1,80
-10.08%
NEAR Protocol
4,47
-8.27%
Lighter
3,00
-7.57%
Venice Token
19,54
-7.26%
MemeCore
0,780065
-6.59%
Polkadot
1,04
-5.78%
Pump.fun
0,004465
-5.25%
Ondo
0,420959
-5.18%
Internet Computer
2,81
-4.80%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren