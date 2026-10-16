Fast ein Jahr lang wartete VanEck auf grünes Licht. Jetzt ist der Lido-ETF Geschichte. Warum sich der Vermögensverwalter zurückzieht.

Rückschlag für Ethereum? VanEck gibt geplanten Staking-ETF auf

Rückschlag für Ethereum? VanEck gibt geplanten Staking-ETF auf

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… VanEck zieht Antrag für Lido Staked Ethereum ETF zurück. â³

Der Rückzug erfolgt nach einem Jahr und in einer schwierigen Marktphase. â³

Der ETF sollte Anlegern Zugang zu Ethereum und Staking-Erträgen bieten. â³

Staking-Geschäft wächst, doch Ethereum Spot ETFs verzeichnen hohe Abflüsse.

Knapp ein Jahr nach der Antragstellung zieht der US-Vermögensverwalter VanEck überraschend die Reißleine. In einem am 14. Oktober bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Schreiben beantragte VanEck die Rücknahme seiner Registrierung für den geplanten Lido Staked Ethereum ETF. Warum gibt das Unternehmen seine Pläne jetzt auf?

Was den Ethereum-ETF von anderen unterscheidet

Anders als gewöhnliche Ethereum Spot ETFs sollte das Produkt institutionellen und privaten Anlegern einen einfachen Zugang zu einer Anlageform ermöglichen, die neben der Kursentwicklung von Ethereum auch Staking-Erträge bietet. Ausgezahlt werden sollten diese über den stETH-Token, den Anleger erhalten, wenn sie ihre Ether beim Staking-Protokoll Lido hinterlegen.

Zuletzt flossen deutlich mehr Ether aus dem Staking ab, als neu hinzukamen I Dune

Dabei hat das Staking-Geschäft inzwischen zuletzt stark zugenommen. Mittlerweile sind mehr als 43 Millionen ETH und damit etwa 36 Prozent aller im Umlauf befindlichen Ether zur Absicherung des Netzwerkes hinterlegt. Allein auf Lido entfallen davon 9,7 Millionen ETH im Wert von 24 Milliarden US-Dollar, was mehr als einem Fünftel aller gestakten Ether entspricht.

Warum VanEcks Rückzug Fragen aufwirft

Umso überraschender kommt die Entscheidung des Vermögensverwalters, seinen am 16. Oktober 2025 gestellten Zulassungsantrag wieder zurückzuziehen. Der Rückzug fällt allerdings in eine insgesamt eher schwierige Marktphase. Allein in den ersten beiden Oktoberwochen verzeichneten die amerikanischen Ethereum Spot ETFs Nettoabflüsse von 825 Millionen US-Dollar. Ob die schwache Nachfrage bei VanEcks Entscheidung eine Rolle spielte, ist unklar.

An der grundsätzlichen Umsetzbarkeit von Staking-Produkten dürfte es dagegen kaum liegen. VanEck bietet in Europa bereits ein Ethereum-Anlageprodukt mit Staking-Funktion an und wollte mit dem geplanten Lido Staked Ethereum ETF auch auf dem amerikanischen Markt von der Nachfrage nach solchen Produkten profitieren.