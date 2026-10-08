Wer Anfang September bei NEAR eingestiegen ist, hat sein Geld inzwischen verdreifacht. Ist der Zug schon abgefahren?

NEAR steigt um mehr als 130 Prozent: Wie weit geht die Kursrallye noch?

NEAR steigt um mehr als 130 Prozent: Wie weit geht die Kursrallye noch?

Was ist los bei NEAR? Aus weniger als zwei US-Dollar wurden innerhalb weniger Wochen mehr als fünf US-Dollar, womit NEAR Protocol zu den größten Gewinnern am Krypto-Markt gehört. Zuletzt kletterte der Kurs auf rund 5,50 US-Dollar und näherte sich damit erneut seinem jüngsten Hoch. Für Schwung sorgte dabei der Ende September gestartete US Spot ETF von Bitwise.

Zudem hat das Cross-Chain-Protokoll NEAR Intents, über das Nutzer Kryptowährungen zwischen verschiedenen Blockchains tauschen können, inzwischen ein kumuliertes Handelsvolumen von über 30 Milliarden US-Dollar erreicht. Nach dem starken Kursanstieg stellt sich allerdings die Frage, ob die Käufer noch genügend Kraft für eine Fortsetzung haben oder zunächst Gewinnmitnahmen drohen. Ob sich der Aufwärtstrend fortsetzt, entscheidet sich jetzt an diesen Kursmarken.

NEAR in der technischen Analyse

Nach deutlichen Schwankungen in den vergangenen 24 Stunden zeigt sich der Kurs zuletzt leicht erholt. Zwischenzeitlich fiel er bis auf 4,96 US-Dollar, während das Tageshoch bei knapp 5,60 US-Dollar lag. Aktuell notiert der Kurs bei rund 5,15 US-Dollar und damit etwa 2,3 Prozent höher als am Vortag. Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf rund 6,7 Milliarden US-Dollar.

Aus technischer Sicht fehlt dem Kurs derzeit eine klare Richtung. Mit rund 5,15 US-Dollar notiert er unmittelbar unter dem EMA-20, womit kurzfristig weiterhin leichter Abwärtsdruck besteht. Entscheidend ist nun die Unterstützungszone zwischen 4,88 und 4,96 US-Dollar. Hält dieser Bereich, könnte der Kurs erneut die Widerstände bei 5,38 und 5,60 US-Dollar ins Visier nehmen. Solange der Sprung über den EMA-20 jedoch ausbleibt, bleibt das kurzfristige Chartbild neutral bis leicht bärisch.

Auch die Momentum-Indikatoren liefern derzeit keine eindeutigen Impulse. Der RSI bewegt sich mit 49,3 im neutralen Bereich, während der MACD auf eine nachlassende Aufwärtsdynamik hindeutet. Damit spricht aktuell wenig für eine unmittelbar bevorstehende stärkere Trendbewegung.

Auch die Bollinger-Bänder bestätigen das Bild einer technischen Konsolidierung. Ihre moderate Breite deutet darauf hin, dass die Schwankungen zwar erhöht, bislang aber nicht außergewöhnlich stark ausfallen. Solange der Kurs weiterhin um den EMA-20 pendelt, bleibt die Unsicherheit über die kurzfristige Richtung entsprechend hoch.

Kurzfristige NEAR-Kursprognose

Kurzfristig bleibt die Prognose neutral, solange sich der Kurs zwischen der Unterstützung bei 4,88 US-Dollar und dem Widerstand bei 5,38 US-Dollar bewegt. Ein nachhaltiger Ausbruch über 5,38 US-Dollar könnte den Weg für weitere Kursgewinne ebnen, während ein Rückfall unter 4,88 US-Dollar die Abwärtsrisiken deutlich erhöhen würde. Bis eine dieser Marken durchbrochen wird, spricht das uneinheitliche Momentum eher für eine Fortsetzung der Konsolidierung.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent bleibt eine Seitwärtsbewegung zwischen rund 4,96 und 5,40 US-Dollar das wahrscheinlichste Szenario für NEAR. Voraussetzung dafür ist, dass die Unterstützung bei 4,96 US-Dollar hält. Der neutrale RSI sowie der EMA-20 bei 5,15 US-Dollar stützen derzeit das Bild einer anhaltenden Konsolidierung. Fällt der Kurs hingegen unter die zusätzliche Unterstützung bei 4,88 US-Dollar, wäre das Seitwärtsszenario hinfällig.

Bullisches Szenario

Das bullische Szenario erhält eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent und setzt einen Ausbruch über den Widerstand bei 5,38 US-Dollar voraus. Steigt NEAR mit zunehmendem Handelsvolumen über diese Marke und zieht gleichzeitig der RSI an, wäre der Weg zunächst in Richtung 5,43 und anschließend 5,60 US-Dollar frei. Bleibt die Aufwärtsdynamik erhalten, könnte der Kurs im weiteren Verlauf bis auf 5,95 US-Dollar steigen.

Bärisches Sezenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent bleibt eine stärkere Korrektur derzeit das am wenigsten wahrscheinliche Szenario. Kritisch würde es, wenn NEAR die Unterstützung bei 4,88 US-Dollar nachhaltig unterschreitet und sich gleichzeitig das Momentum weiter abschwächt. In diesem Fall könnte sich der Verkaufsdruck verstärken und den Kurs in Richtung 4,10 US-Dollar drücken.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.