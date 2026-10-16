Ausgerechnet ein Krypto-Betrüger ist offenbar selbst Opfer der manipulierten Ledger-Wallets geworden. Verlust: 60 Bitcoin im Wert von rund fünf Millionen US-Dollar.

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Der Fall ist Teil einer größeren Serie von Betrugsfällen mit Hardware-Wallets. â³

Ledger bestätigt, dass die Geräte mit nicht autorisierten Bauteilen ausgestattet waren.

Verdächtige Wallets sind auch in Deutschland aufgetaucht, was zu Verkaufsstopps führte.

Ein mutmaßlicher Krypto-Betrüger ist selbst Opfer der manipulierten Ledger-Wallets geworden. Nach Angaben des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis verlor er 60 Bitcoin im Wert von rund 4,8 Millionen US-Dollar. Die Coins lagen demnach auf drei neu gekauften Ledger-Geräten, die zuvor mit Hardware manipuliert worden waren. Die Angreifer leerten alle drei Wallets und transferierten die Bitcoin anschließend an dieselbe Adresse.

One of the biggest victims of the Ledger theft was a scammer themselves. They lost more than 60BTC, about $4.8M. The funds were from a task scam.



In this task scam, people were paid to fake sales and reviews of real items. Then a "negative balance" appeared, and they were told… https://t.co/IJX4tx9ib3 pic.twitter.com/pGXNJkZJUi — Chainalysis (@chainalysis) October 15, 2026

Zuvor soll der Betroffene selbst mit einem sogenannten Task Scam Geld erbeutet haben. Bei dieser Betrugsmasche werden Opfer zunächst für einfache Aufgaben wie gefälschte Käufe oder Bewertungen bezahlt. Später sollen sie eigenes Geld einzahlen, um angebliche negative Kontostände auszugleichen oder weitere Auszahlungen zu erhalten. Das Geld, das nun über die manipulierten Ledger-Geräte gestohlen wurde, stammte laut Chainalysis aus einer solchen Betrugsmasche.

Ledger reagiert auf manipulierte Wallets

Der Fall gehört zu einer Serie manipulierter Ledger-Wallets, die über reguläre Händler in Umlauf geraten sind. Anfang Oktober meldeten zahlreiche Nutzer aus Südostasien den Verlust ihrer Kryptowährungen. Die Geräte stammten vom autorisierten Händler CryptoBilis. Ledger bestätigte anschließend bei einer untersuchten Wallet ein nicht autorisiertes Hardware-Implantat. Inzwischen stehen Schäden von mehr als 100 Millionen US-Dollar im Raum.

Die manipulierten Geräte enthalten zusätzliche Bauteile, die bei der Einrichtung die 24 Wörter der Recovery Phrase mitlesen können. Der Sicherheitschip selbst bleibt dabei unangetastet, weshalb auch Ledgers Genuine Check die Manipulation nicht erkennt. Verdächtige Geräte sind inzwischen auch in Deutschland aufgetaucht. MediaMarktSaturn nahm daraufhin sämtliche Ledger-Produkte aus dem Verkauf. Wie die manipulierten Wallets in den Handel gelangten und worauf Ledger-Besitzer jetzt achten sollten, lest ihr hier: Ledger-Skandal erreicht Deutschland: Wie sicher sind Millionen Krypto-Wallets noch?