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Kursanalyse 

Ethereum-Kursanalyse: So tief kann die Korrektur gehen

Ethereum fügt sich der Bitcoin-Korrektur und zeigt in den letzten Tagen Schwächeanzeichen. Ist das der Start einer Kursumkehr oder nur eine Konsolidierung?

Stefan Lübeck
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Eine Ethereum-Münze vor einem roten Kurschart

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Kryptowährung Ethereum (ETH) droht ein Fehlausbruch

Ethereum rutschte seit Wochenbeginn um mehr als acht Prozentpunkte auf aktuell 2.525 US-Dollar gen Süden. Zuletzt unterschritt der ETH-Kurs des größten Altcoins die 20‑Tagelinie – ein erstes Signal der Schwäche. Ausgehend vom Vormonatshoch bei 2.806 US-Dollar verlor Ether mehr als zehn Prozent an Wert. Wie weit der Kurs korrigieren könnte und welche Unterstützungsniveaus für Investoren jetzt relevant werden, verrät die neuste charttechnische Kursanalyse.

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