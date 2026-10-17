Binnen einer Stunde stieg das Handelsvolumen um fast 1.600 Prozent, doch die Aktie fiel weiter. Haben sich die Krypto-Trader verzockt?

Elon Musk zeigt fliegenden Tesla: Krypto-Trader setzen Millionen auf die Aktie

Elon Musk zeigt fliegenden Tesla: Krypto-Trader setzen Millionen auf die Aktie

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Elon Musk präsentiert einen fliegenden Tesla-Roadster mit SpaceX-Technologie.

Krypto-Trader setzen Millionen auf Tesla-Derivate, während die Aktie an der Wall Street fällt. â³

So manch einer kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Der Tech-Milliardär Elon Musk hat einen neuen Roadster-Prototyp vorgestellt, der mithilfe von SpaceX-Technologie kurzzeitig abheben und sogar Kunststücke in der Luft vollführen kann. Die spektakuläre Vorstellung löste einen regelrechten Handelsboom auf dem Krypto-Markt aus und ließ Anleger innerhalb kürzester Zeit Millionen auf die weitere Kursentwicklung von Tesla setzen.

Tesla-Handel auf Hyperliquid explodiert um 1.580 Prozent

Bei einer Vorführung auf einem SpaceX-Testgelände in Texas demonstrierte Musk einen Sportwagen, der mithilfe spezieller Raketentriebwerke kurzzeitig vom Boden abheben kann. Eine Serienproduktion des seit Jahren angekündigten Fahrzeugs ist allerdings erst für 2028 geplant.

The new Tesla Roadster is a candidate for greatest product demo of all time https://t.co/xC5VAH6Ag7 — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2026

Die Reaktion der Krypto-Anleger ließ dennoch nicht lange auf sich warten. Auf der dezentralen Handelsplattform Hyperliquid sprang das stündliche Handelsvolumen eines Tesla-Derivatekontrakts von zuvor 2,8 Millionen auf 47 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 1.580 Prozent entspricht. Das wirkte sich auch positiv auf den Kurs des Kontraktes aus. Nachdem die Tesla-Aktie den regulären Handel bei 362,44 US-Dollar beendet hatte, kletterte das entsprechende Derivat auf Hyperliquid zeitweise um fünf Prozent auf rund 378 US-Dollar und innerhalb von 24 Stunden wurden auf Hyperliquid Tesla-Kontrakte im Wert von rund 159 Millionen US-Dollar gehandelt. Auf Binance lag das Handelsvolumen sogar bei 279 Millionen US-Dollar.

Tesla-Aktie fällt weiter: Krypto-Rallye bleibt aus

Entgegen der ausgelassenen Stimmung der Krypto-Trader zeichnete sich an der Wall Street ein völlig anderes Bild ab. Die Tesla-Aktie setzte ihren Abwärtstrend am Freitag fort und verlor an der Nasdaq weitere 2,13 Prozent auf 354,72 US-Dollar. Zwischenzeitlich fiel das Papier sogar auf 349,33 US-Dollar. Damit verzeichnete Tesla bereits den fünften Verlusttag in Folge und büßte innerhalb einer Woche 7,3 Prozent seines Börsenwertes ein.