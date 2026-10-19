Bitmine hält an seiner wöchentlichen Kaufroutine fest. Der Blick auf die Bilanz zeigt allerdings, dass die Käufe den Kursverfall längst nicht mehr auffangen.

Bitmine kauft weiter Ether und verliert trotzdem an Wert

Bitmine kauft weiter Ether und verliert trotzdem an Wert

Die 5 Prozent sind fast geschafft

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitmine kauft wöchentlich Ether und hat den Bestand auf über 6 Millionen ETH erhöht. â³

Trotz Käufen sinkt der Gesamtwert des Unternehmens auf 15,1 Milliarden US-Dollar. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Seit Juni 2025 kauft Bitmine jede einzelne Woche Ether, und auch diesmal gab es keine Ausnahme. 12.535 Token kamen hinzu, der Bestand steigt damit auf 6.041.481 ETH oder 4,9 Prozent des umlaufenden Angebots. Das teilte das Unternehmen am Montag mit.

Bis zum selbst gesteckten Ziel von fünf Prozent fehlen damit noch rund 64.000 Ether, die bei gleichbleibendem Tempo in etwa fünf Wochen zusammenkämen. Danach will Firmenchef Tom Lee die Käufe einstellen, wie er auf der Token2049 ankündigte.

Trotz stetiger Zukäufe schmilzt das Firmenvermögen dahin. Zum 18. Oktober beziffert Bitmine den Gesamtwert aus Kryptowährungen und liquiden Mitteln auf 15,1 Milliarden US-Dollar. Der Grund liegt im gefallenen Ethereum-Kurs, der zuletzt bei 2.365 US-Dollar notierte. Dass Ether den Markt nach unten anführte, liegt allerdings nicht nur an der trüben Stimmung. Mit Bitmine fällt bald ein Käufer weg, der anderthalb Jahre lang jede Woche zugegriffen hat. Entscheidend ist dabei weniger die Summe als das Signal an den Markt.

Neben Ether hält das Unternehmen 215 Bitcoin, eine Beteiligung an Beast Industries über 180 Millionen US-Dollar, 74 Millionen in Eightco Holdings sowie 582 Millionen in Bargeld und Wertpapieren. Gestaked sind weiterhin 5.067.309 ETH. Daraus erwartet Bitmine Erträge von 309 Millionen US-Dollar im Jahr, bei vollständigem Staking wären es 369 Millionen.

Lee macht die Geopolitik verantwortlich

Für den Druck auf die Krypto Märkte sieht Tom Lee mehrere Ursachen. Anleger fahren ihr Risiko zurück, getrieben von geopolitischen Konflikten und anziehenden Anleiherenditen. Wachsende Zweifel an der Finanzierung teurer KI Projekte belasten die Stimmung zusätzlich.

“Krypto ist in den USA, in Korea und in Taiwan weit verbreitet”, sagte Lee. Wenn Anleger in diesen Regionen ihre Positionen abbauten, erzeuge das zwangsläufig Druck auf die Krypto-Märkte.

Die eigene Aktie bekommt das zu spüren, sie schloss am Freitag bei 21,66 US-Dollar, ein Minus von 7,28 Prozent.