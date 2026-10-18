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Bitcoin stabilisiert sich: Millionen-Liquidation bei Ethereum sorgt für Aufsehen

Ein Ethereum-Wal verliert 11,74 Millionen US-Dollar und Bitcoin stabilisiert sich über 81.000 US-Dollar. Droht jetzt ein Short Squeeze?

Jan-Malte Minnerup
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Eine Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Gehebelte Positionen geraten am Krypto-Markt zunehmend unter Liquidationsdruck

Nach den jüngsten Kursverlusten hält sich Bitcoin stabil oberhalb von 81.000 US-Dollar, wohingegen Ethereum mit einer großen Liquidation für Aufsehen sorgt. Ein Trader verlor in der Nacht eine gehebelte Position im Wert von 11,74 Millionen US-Dollar. Doch auch bei Bitcoin liegen zahlreiche gehebelte Positionen in unmittelbarer Nähe des aktuellen Kurses und schon kleinere Kursbewegungen könnten neue Liquidationen auslösen.

Ethereum-Trader verliert Position im Wert von 11,74 Millionen Dollar

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Ethereum-Trader eine Long-Position im Gesamtwert von 187 Millionen US-Dollar aufgebaut und damit auf steigende Kurse gesetzt. Nun wurde seine Position mit 4.890 ETH bei einem Kurs von 2.356 US-Dollar zwangsweise geschlossen. Der Vorfall reiht sich damit in eine ganze Reihe größerer Long-Liquidationen der letzten Tage ein. Bereits am Samstagabend liquidierten neun Handelsplattformen innerhalb von fünf Minuten Ethereum-Long-Positionen im Umfang von 14,8 Millionen US-Dollar. Innerhalb einer Stunde summierten sich die erfassten Liquidationen auf etwa 24,1 Millionen US-Dollar.

Bitcoin vor Richtungsentscheidung: Milliarden an Liquidationen möglich

Auch bei Bitcoin könnte es in den kommenden Stunden zu größeren Kursbewegungen kommen. Bereits bei 83.200 US-Dollar befindet sich eine größere Liquidationszone mit 116 Millionen US-Dollar und ein Anstieg in diese Region würde Short-Liquidationen im Wert von fast einer Milliarde US-Dollar auslösen. Sollte Bitcoin bis auf 85.940 US-Dollar steigen, könnten laut den Modellberechnungen sogar Short-Positionen im Gesamtwert von 2,53 Milliarden US-Dollar betroffen sein. Das könnte einen Short Squeeze auslösen und die Aufwärtsbewegung verstärken.

Die meiste Liquidität bei Bitcoin liegt auf Wochenbasis derzeit über dem aktuellen Kurs I coinglass

Auf der Unterseite fällt das Liquidationspotenzial dagegen deutlich geringer aus. Bis zur Marke von 79.790 US-Dollar liegen gerade einmal Long-Liquidationen in Höhe von etwa 500 Millionen US-Dollar.

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