Drei Handelstage in Folge flossen Gelder ab. Doch die Mehrheit der Trader setzt bei BTC weiter auf steigende Kurse. Wird das zum Problem?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin notiert bei 81.500 US-Dollar und kämpft um die 80.000-Dollar-Marke. â³

Anleger ziehen Millionen aus Krypto-ETFs ab, während die US-Inflation Sorgen bereitet. â³

Nettokapitalabflüsse von 163 Millionen US-Dollar in Krypto-ETFs, darunter 82,4 Millionen US-Dollar bei Bitcoin.

Celestia hebt sich mit einem Kursanstieg von über 52 Prozent von der allgemeinen Marktentwicklung ab. â³

Der Krypto-Markt zeigt sich zum Beginn des Wochenendes weitgehend ruhig und mit einem Verlust von knapp einem Prozent notiert BTC wieder bei 81.500 US-Dollar. Auch Ethereum gibt leicht nach und handelt mit 2.400 US-Dollar inzwischen fast zehn Prozent unter der 2.700 US-Dollar Marke von vor zwei Wochen. Für wenig Zuversicht sorgen die jüngsten Kapitalabflüsse aus den US-Krypto-ETFs. Dazu kommen überraschend hohe US-Inflationsdaten, die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen schwinden lassen.

Anleger ziehen weitere Millionen aus Krypto-ETFs ab

Die jüngsten Zahlen der US Spot ETFs zeigen eine anhaltende Zurückhaltung institutioneller Anleger. Am Freitag floss Nettokapital in Höhe von 163 Millionen US-Dollar aus den börsengehandelten Produkten ab. Davon entfielen 82,4 Millionen US-Dollar auf Bitcoin und weitere 69,7 Millionen US-Dollar auf Ethereum. Allein BlackRocks Bitcoin-ETF IBIT verzeichnete Abflüsse von 71,8 Millionen US-Dollar.

Damit endete bereits der dritte Handelstag in Folge mit Nettoabflüssen, die sich innerhalb der vergangenen sieben Tage auf rund 951 Millionen US-Dollar summieren. Eine Ausnahme bildet der noch junge NEAR ETF, der am Freitag Zuflüsse von 2,6 Millionen US-Dollar verzeichnen konnte.

306 Millionen Dollar liquidiert – Celestia legt kräftig zu

Auch am Derivatemarkt bleibt die Lage weiter angespannt. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden gehebelte Positionen im Wert von rund 306 Millionen US-Dollar liquidiert. Mit etwa 200 Millionen US-Dollar entfielen knapp zwei Drittel davon auf Long-Positionen. Auffällig ist zudem die Positionierung der Anleger, die bei Bitcoin mit 63 Prozent weiterhin auf steigende Kurse setzen. Sollte es zu weiteren Kursverlusten kommen, könnte es hier zu weiteren Liquidierungen kommen.

Unter den Altcoins sticht dagegen Celestia hervor, der deutlich gegen den Markt am Steigen ist. TIA legt in den vergangenen 24 Stunden rund 22 Prozent zu und erreicht einen Kurs von 0,74 US-Dollar. Auf Wochensicht beträgt das Plus sogar mehr als 52 Prozent.