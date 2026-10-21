Kaum ein Privacy-Coin hat in diesem Jahr so stark zugelegt. Welche Kursmarken entscheiden jetzt über den nächsten Anstieg?

Zcash steigt um 12 Prozent: Bringt das neue Update die Trendwende?

Zcash steigt um 12 Prozent: Bringt das neue Update die Trendwende?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Zcash verzeichnet einen Anstieg von 12 Prozent nach einem signifikanten Kursrückgang. â³

Das bevorstehende NU7-Netzwerk-Update könnte entscheidend für die zukünftige Kursentwicklung sein.

Technische Analysen zeigen wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für ZEC. â³

Prognosen deuten auf mögliche Szenarien für den Zcash-Kurs in den kommenden Wochen hin. â³

Ist das der Startschuss für eine neue Rallye bei Zcash? Nach einem fast 40-prozentigen Kursrückgang seit dem lokalen Hoch Ende September, konnte der ZEC-Token auf Tagesbasis wieder um 12 Prozent ansteigen. Seit Jahresbeginn steht Zcash damit gut 570 Prozent im Plus und notiert bei einem Preis von 1.280 US-Dollar. Für neuen Schwung sorgt dabei das anstehende NU7-Netzwerk-Update, dessen Aktivierung die Entwickler nun für Anfang November konkretisiert haben. Voraussichtlich am 5. November soll Zcash auf eine dreimal schnellere Blockproduktion umstellen und dann alle 25 Sekunden einen neuen Block erschaffen. Nachdem sich ZEC bereits in den vergangenen Monaten deutlich besser als viele andere Kryptowährungen entwickelt hat, stellt sich nun die Frage, ob das Upgrade die Rallye weiter antreiben kann. Diese Kursmarken werden jetzt entscheidend.

ZEC in der technischen Analyse

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 1.250,66 und 1.296,45 US-Dollar. Mit einem aktuellen Schlusskurs von 1.286,80 US-Dollar notiert der Coin rund 2,36 Prozent über dem Vortagesniveau von 1.257,18 US-Dollar und zeigt damit eine kurzfristige Erholung. Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf rund 21 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert deutlich über dem EMA-20 bei 1.192,19 US-Dollar. Die Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs bestätigt den kurzfristigen Aufwärtstrend. Wichtige Unterstützungen liegen bei 1.250,66 und 1.163,72 US-Dollar, während die nächsten Widerstände bei 1.296,45 und 1.349,30 US-Dollar warten. Solange der Kurs oberhalb des EMA-20 bleibt, ist das Chartbild bullisch und die Aufwärtsdynamik intakt.

Der RSI bei 63,2 signalisiert eine solide Kaufdynamik, ohne bereits überkaufte Bedingungen anzuzeigen. Das positive Histogramm unterstreicht das zunehmende Aufwärtsmomentum. Gleichzeitig deutet die Bollinger-Bandbreite von rund 244,17 US-Dollar auf erhöhte Kursschwankungen hin. Damit bleibt der Aufwärtstrend intakt, wenngleich das Risiko kurzfristiger Rücksetzer steigt.

Kurzfristige ZEC-Kursprognose

Die kurzfristige Prognose für Zcash (ZEC) am 21. Oktober 2026 bleibt bullisch bis neutral. Der Kurs oberhalb des EMA-20 und positive Momentum-Signale sprechen für weitere Kursanstiege. Wichtige Unterstützungen liegen bei 1.250,66 und 1.163,72 US-Dollar, während bei 1.296,45 und 1.349,30 US-Dollar die nächsten Widerstände warten. Ein volumenstarker Ausbruch über 1.300 US-Dollar könnte die Aufwärtsbewegung bestätigen. Fällt ZEC hingegen unter 1.250,66 US-Dollar, droht ein Rücksetzer in Richtung 1.163,72 US-Dollar.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent bleibt eine Seitwärtsbewegung zwischen rund 1.240 und 1.320 US-Dollar das wahrscheinlichste Szenario für Zcash. Voraussetzung dafür ist, dass sich der Kurs oberhalb des EMA-20 bei rund 1.192 US-Dollar konsolidiert. Ein stabiler RSI zwischen 50 und 65 sowie ein moderates Handelsvolumen ohne größere Ausschläge stützen derzeit das Bild einer anhaltenden Konsolidierung. Als Unterstützung dient die Marke bei rund 1.251 US-Dollar, als Widerstand das aktuelle Hoch bei etwa 1.296 US-Dollar. Fällt der Kurs hingegen unter 1.210 US-Dollar, wäre das Seitwärtsszenario hinfällig.

Bullisches Szenario

Das bullische Szenario erhält eine Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent und setzt einen Ausbruch über das aktuelle Hoch bei rund 1.296 US-Dollar voraus. Gelingt ZEC ein Anstieg über 1.300 US-Dollar bei deutlich steigendem Handelsvolumen und klettert der RSI gleichzeitig über 70, wäre der Weg zunächst in Richtung des vorherigen Hochs bei rund 1.349 US-Dollar frei. Im weiteren Verlauf könnte der Kurs dann bis auf 1.400 US-Dollar steigen. Zusätzlich sollte der EMA-20 weiter aufwärtsgerichtet bleiben. Fällt der Kurs dagegen unter 1.240 US-Dollar, wäre das bullische Szenario vorerst vom Tisch.

Bärisches Sezenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent bleibt eine stärkere Korrektur derzeit das am wenigsten wahrscheinliche Szenario. Kritisch würde es, wenn Zcash die Unterstützung bei rund 1.251 US-Dollar bricht und darunter schließt, während der RSI unter 50 fällt. Geht zusätzlich die Fibonacci-Unterstützung bei etwa 1.164 US-Dollar verloren, könnte sich der Verkaufsdruck verstärken und den Kurs in Richtung des unteren Bollinger-Bands bei rund 1.043 US-Dollar drücken. Im Extremfall wäre sogar ein Rückgang bis auf 980 US-Dollar möglich. Ein Anstieg über 1.320 US-Dollar würde das bärische Szenario dagegen entkräften.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.