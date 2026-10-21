Seit Mitte August hat sich die Menge der auf Krypto-Börsen eingezahlten XRP etwa verdoppelt. Bereiten Anleger einen Verkauf vor?

XRP-Wale ziehen sich zurück: Abflüsse fallen auf Fünfjahrestief

XRP-Wale ziehen sich zurück: Abflüsse fallen auf Fünfjahrestief

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… XRP-Abflüsse großer Investoren erreichen den niedrigsten Stand seit Oktober 2021. â³

Trotz Rückgang der Abflüsse steigen die Einzahlungen auf Krypto-Börsen signifikant an.

Großinvestoren scheinen nach Kursanstieg vorsichtig zu agieren.

Mögliche Auswirkungen auf den XRP-Kurs durch erhöhte Verkaufsabsichten. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Auf der Krypto-Börse Binance sind die XRP-Abflüsse großer Investoren auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2021 gefallen. Über die vergangenen 90 Tage wurden durchschnittlich XRP im Wert von 49,7 Millionen US-Dollar pro Tag von der Handelsplattform abgezogen. Im Februar 2025 lag dieser Wert zeitweise noch bei 3,5 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang um 99 Prozent entspricht.

Warum halten sich die XRP-Wale zurück?

Eine Erklärung für die rückläufigen Abflüsse ist, dass viele Großinvestoren nach dem 60-prozentigen Kursanstieg im August die aktuellen Kurse noch zu hoch für einen erneuten Wiedereinstieg ansehen. Eine andere Erklärung könnte sein, dass viele XRP-Wale die zwischenzeitlichen Kursrückgänge zwischen Juni und August bei bereits um die 1 US-Dollar Marke bereits für größere Käufe genutzt haben und ihre Akkumulation vorerst abgeschlossen ist.

Milliarden Zuflüsse auf Krypto-Börsen

Neben dem Rückgang großer Abhebungen von Binance zeichnet sich auf der anderen Seite eine gegenläufige Entwicklung ab. So wurden innerhalb von 30 Tagen insgesamt 6,05 Milliarden XRP auf Krypto-Börsen eingezahlt. Allein auf Binance entfielen rund 2,46 Milliarden XRP und damit gut 40 Prozent der gesamten Börseneinzahlungen. Damit erreichten die Zuflüsse am 19. Oktober den höchsten Stand seit sieben Monaten und allein seit Mitte August hat sich die Menge der eingezahlten Token ungefähr verdoppelt.

🗞️ XRP whale outflows hit a 5-year low



Since its peak at around $3.3, XRP has seen a clear shift in whale outflow dynamics.



In February 2025, at the top of the cycle, whale outflows on Binance (90-dma) reached $3.5 billion. It was a massive accumulation, marked by several daily… pic.twitter.com/HX51HRwu3q — Darkfost (@Darkfost_Coc) October 20, 2026

Für den XRP-Kurs könnte das zu einem Problem werden, denn üblicherweise verschieben Krypto-Anleger ihre Coins auf Handelsplattformen, wenn sie einen Verkauf anvisieren. Sollten größere Mengen dieser XRP tatsächlich verkauft werden, könnte das angesichts der zuletzt rückläufigen Walaktivität eine nachhaltige Kurserholung erschweren.