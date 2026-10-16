MSCI hat seine neuen Indexregeln beschlossen. Für Strategy wird es damit ernst: Fliegt die Bitcoin-Firma aus wichtigen Aktienindizes?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… MSCI hat neue Regeln für die Aufnahme in globale Aktienindizes beschlossen.

Strategy könnte aufgrund dieser Änderungen aus den Indizes ausgeschlossen werden. â³

Der Indexanbieter veröffentlicht die endgültige Liste am 11. November.

Ausschluss hätte Auswirkungen auf Fonds, die MSCI-Indizes nachbilden.

MSCI hat neue Regeln für die Aufnahme von Unternehmen in seine globalen Aktienindizes beschlossen. Für Strategy könnte das Folgen haben: Der Bitcoin-Konzern wurde von MSCI bereits als eines der Unternehmen identifiziert, die nach der neuen Methodik aus den Indizes fallen könnten. Die endgültige Liste veröffentlicht der Indexanbieter am 11. November.

Warum Strategy der Ausschluss droht

Hintergrund ist der Umgang mit Unternehmen, deren Geschäft zunehmend vom Halten großer Vermögensbestände geprägt ist. MSCI prüft sie künftig anhand ihrer operativen Vermögenswerte und fünf weiterer Finanzkennzahlen. Wer mindestens vier dieser fünf Kriterien nicht erfüllt, kann aus den Global Investable Market Indexes ausgeschlossen werden.

Neben Strategy hatte MSCI auch Metaplanet und Upexi als mögliche Kandidaten für eine Streichung genannt. Weitere Krypto-Unternehmen wie Sharplink, DeFi Development Corp. und Ton Strategy Company stehen auf einer Beobachtungsliste.

Ein Ausschluss hätte Folgen für Fonds, die MSCI-Indizes nachbilden. Sie müssten ihre Positionen entsprechend anpassen. Wie viele Strategy-Aktien davon tatsächlich betroffen wären, steht derzeit noch nicht fest. Strategy selbst hatte die geplanten Änderungen im September kritisiert, die möglichen Auswirkungen aber zugleich relativiert: Nach eigenen Angaben hielten Fonds, die den betroffenen MSCI-Indizes folgen, damals rund 13 Millionen MSTR-Aktien.