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Meinungs-ECHO 

Ledger-Schock: Die Angst geht um im Bitcoin-Space

Manipulierte Hardware-Wallets, verunsicherte Anleger und ein alter Streit um die Selbstverwahrung: Die Ledger-Affäre wirbelt viel Staub auf. Was ist noch sicher?

Moritz Draht
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Eine Ledger-Wallet

Beitragsbild: picture alliance

 | Wen trifft es als Nächstes?

Wenn man eines über Krypto-Anleger sagen kann, dann dass sie eine besonders hohe Schmerztoleranz haben. Um alle Hacks der vergangenen Jahre an den Fingern abzuzählen, bräuchte man einige Hände. Milliarden, die flöten gegangen sind. Doch auf eines war immer Verlass: die Selbstverwahrung. Mit einer Hardware-Wallet ist man seine eigene Bank. Kommen die Kryptos trotzdem abhanden, hat man es wenigstens selber vermasselt. Das hat sich mittlerweile geändert.

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