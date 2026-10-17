Wenn man eines über Krypto-Anleger sagen kann, dann dass sie eine besonders hohe Schmerztoleranz haben. Um alle Hacks der vergangenen Jahre an den Fingern abzuzählen, bräuchte man einige Hände. Milliarden, die flöten gegangen sind. Doch auf eines war immer Verlass: die Selbstverwahrung. Mit einer Hardware-Wallet ist man seine eigene Bank. Kommen die Kryptos trotzdem abhanden, hat man es wenigstens selber vermasselt. Das hat sich mittlerweile geändert.
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