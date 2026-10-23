Viele halten Bitcoin inzwischen für zu groß für die ganz großen Gewinne. Der Preis allein sagt aber wenig darüber aus, wie viel Spielraum noch bleibt.

Bitcoin als Vermögenschance: Ist der beste Zeitpunkt schon vorbei?

Bitcoin als Vermögenschance: Ist der beste Zeitpunkt schon vorbei?

“Hätte ich mal früher in Bitcoin investiert, dann wäre ich heute reich.” Solche Sätze hört man immer mal wieder. Kein Wunder, schließlich ist Bitcoin innerhalb von nur 17 Jahren von praktisch wertlos auf über 120.000 US-Dollar gestiegen. Für viele wirkt es deshalb so, als sei die große Chance längst vorbei. Dabei sagt der heutige Preis allein wenig darüber aus, wie viel Potenzial in Bitcoin noch steckt.

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